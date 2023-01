數位部指出,部長唐鳳上任後首度出訪立陶宛,於當地時間11日在駐立陶宛大使黃鈞耀的陪同下,拜會國會議長希米利特(Viktorija Čmilytė-Nielsen)、國會外交委員會與經濟創新部長阿爾莫奈特(Aušrinė Armonaitė),並見證台立雙方簽署合作意向書,雙邊將共同促進民主社會的數位韌性。

數位部表示,唐鳳上任後首度出訪前往立陶宛,11日上午拜會阿爾莫奈特,就衛星科技、資通安全、數據公益、數位服務及金融科技等多項議題廣泛交換意見。

數位部說,兩位部長並見證台立雙方簽署「數位韌性」合作意向書,由民主網絡司副司長莊盈志與立國創新司長Romualda Stragiene簽署,承諾共同培育數位產業人才,以及促進公民社會因應線上危害的能力。

數位部說,唐鳳與阿爾莫奈特並共同在經濟創新部召開記者會,宣布上述意向書的合作計畫,以及數位部參與立陶宛發起的烏克蘭重建計畫。

唐鳳隨後拜會立陶宛外交委員會,會見相當於立國副元首的國會議長希米利特,她曾任聯合執政的自由議會黨團主席,於2020年11月起擔任國會議長至今。

希米利特對唐鳳的到訪深表歡迎,期盼能在台灣與立陶宛現有的數位教育合作關係之上,擴大雙方的合作領域。

數位部說,唐鳳隨即在外委會發表演說,主題為如何面對威權擴張主義,以及深化雙方在民主與數位經濟方面的合作。

唐鳳在演說中指出,這次的訪問象徵民主夥伴深化彼此連結,並展現台立雙方對於追求民主自由之渴望,在面對集權主義日益擴張之威脅下,雙方在培育數位素養、金融及公民科技等方面深化合作,有助於促成實現無限的未來(Free the Future)。

數位部表示,唐鳳此行後續預定將拜會立國國會經濟委員會、在維爾紐斯大學(Vilnius University)舉行的「自由數位民主對話」論壇(Free Digital Democracy Dialogue, F3D)發表演說,分享我國數位民主經驗,以及出席立陶宛「自由捍衛者日」(Day of the Defenders of Freedom)紀念活動並獻花等。期盼此行深化台立雙方在數位領域合作,共同促進民主社會的數位韌性。