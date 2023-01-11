抽菸可能導致性功能退化、心血管疾病及癌症，要是未成年就開始抽菸，對身體傷害恐更大！家醫科醫師陳柏臣分享校園健檢經歷，一名高中一年級學生自述疲倦、不適，口腔也出現異常斑點，追問後才知對方從9歲就染上菸癮，導致全身性問題，連生殖器也沒正常發育。

醫師陳柏臣曾在YouTube《健康多1點》分享案例，他到某間高中幫新生做健康檢查時，遇到一名男同學向他表示身體不舒服，且常會感到疲倦，陳柏臣檢查後發現，男同學的口腔佈滿斑點與色素沉澱，懷疑他長期有吸菸的習慣。

該名學生自述，常感到身體不適、一直覺得疲累，陳柏臣則試探地說「你是不是未滿10歲就開始碰香菸了？」，沒想到學生當場驚慌失措，希望醫師能保守秘密，坦承自己從9歲就開始抽菸，一天不抽就覺得全身不對勁，直說「要我戒菸可能沒辦法」。

後來，陳柏臣更發現男同學的手腳血液循環不佳、手指末端有膨脹的杵狀指，脖子的淋巴結也有對稱性腫大，肺部甚至發出如老人般的聲音，推測這些病徵出現已久，脫下褲子檢查生殖器後，陳柏臣說：「高一學生沒發育，這時間點應該該發育的都要發育了」，研判是從小吸菸，導致身體停止成長。

陳柏臣表示，男同學必須馬上戒菸回歸正常生活，但能否完全恢復，還得看身體是否有自我修復的能力，建議男同學到家醫科整合治療，除了靠醫療從旁協助外，意志力更是戒菸成功的關鍵。陳柏臣也提醒家長，平日要多留心孩子的行為和身心狀況，否則恐釀無法挽回的後果。

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