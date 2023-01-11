隨著農曆新年即將到來，各家公司紛紛舉辦尾牙慰勞員工一年來的辛勞。不過一位工程師抱怨，他在尾牙抽獎活動上抽中10萬元，沒想到公司竟規定，獲得安慰獎以外的中獎者，都得回捐10%給公司，讓他覺得相當不合理。不過許多同行指出，「合不合理不好說，但不少都有類似的規定」。

原PO在Dcard以「尾牙中獎捐獻？」為題發文表示，他在今年尾牙抽到10萬元，卻因為公司規定得要回捐1萬元，讓沒經過類似事情的原PO感嘆，「不知道這樣的規定是否合理？想請問大家的公司是否也有這樣的規定？」

對此，同業們紛紛回應，「合不合理不好說，但不少都有類似的規定」、「都中獎了，拿一點出來也不錯吧，體恤跟平衡一下拿安慰獎的同仁也不錯」、「你可以拒絕參加表示抗議，我想法律應該沒規定公司要辦尾牙、更沒規定尾牙一定要抽獎」、「覺得不合理可以不參加抽獎呀，要參加活動卻不想遵守活動規則？」。

不過也有人抱持另一種意見，「我上次聽到要給10%回饋金的，是基督徒的十一奉獻。閣下是牧師來著？」、「我們部門是10%下午茶啦，如果踩很硬也可以不給啊」。