一名台北女子因為不滿夫家要辦流水席婚宴，連PO數篇文狂轟準夫家，引爆流水席之亂，至今延燒10天，成為網路最熱門話題，自稱「輔大陳若儀」的女方Kelly幾乎一面倒遭砲轟，不過眼科醫師黃宥嘉逆風力挺女方，反砲轟男方與家人，不是有出錢就能大聲。

黃宥嘉在節目上表示，整個流水席之亂，演變成公主和毒姑2個女人間的戰爭，卻一直沒聽到男方當事人James的聲音，更因戰南北、戰城鄉而導致整件事失焦，反而出現砲轟甚至開始肉搜女方的行為，Kelly的關鍵OS也被忽視。

黃宥嘉說，其實仔細看，Kelly的思想脈絡都很清楚，就是「為何要強調喜宴是吃到飽」、「自己家不吃打包食物」、「打包食物有衛生上的疑慮」，她說，Kelly的話雖然不是很中聽，但想法都是中肯的，也都具有討論意義。

黃宥嘉認為，其中她最看不下去的一段是，James妹妹，也就是小姑的爆料文內中與Kelly買新婚房的爭論，結果網路上出現一種「女生妳又沒出錢憑什麼決定」的聲量，她不滿表示，如果結婚當下，討論的是哪一方出的多才能大聲的話，這不叫建立家庭，叫做社會走跳。