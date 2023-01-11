近日傳出內閣將改組，可能的閣揆人選是前副總統陳建仁，行政院副院長則可能是前桃園市長鄭文燦。適逢前新竹市長林智堅11日因論文案出庭「戰清白」，民眾黨發言人楊寶楨指出，鄭文燦去年12月才因為論文抄襲被台大國發所撤銷碩士學位，陳建仁則在2007年曾捲入掛名聯合發表論文涉嫌抄襲的風波，大酸行政院要淪為「抄襲院」了嗎？乾脆找林智堅來當教育部長，重新定義何謂抄襲和學術倫理，從此不用再對學位擔心受怕！

楊寶楨11日在臉書發文指出，目前傳出內閣將改組，可能的閣揆人選是陳建仁前副總統，副閣揆則可能是鄭文燦前市長。「兩位的共同點是什麼呢？抄襲。」鄭文燦去年12月才因為論文抄襲，被台大國發所撤銷碩士學位。陳建仁則是在2007年擔任國科會主委時，捲入掛名聯合發表論文涉嫌抄襲的風波，當時陳建仁提出辭呈被慰留。

「請問是沒人了嗎？民進黨不愧是全黨挺抄襲的典範。」楊寶楨大酸，強烈建議民進黨，一不做二不休，乾脆再找林智堅前市長來擔任教育部長，簡直是完美的「抄襲鐵三角」！林智堅可以為學術界賦予新定義：「沒有動機，沒有抄襲。」管他論文規範是什麼，小智說了算啦！