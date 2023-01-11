雖然極端團體塔利班已奪佔阿富汗政權，但是阿富汗的恐怖攻擊一點也沒變少。就在剛才不久，位在喀布爾的外交部大樓入口附近，發生相當劇烈的爆炸，傷亡情況不明，也還未有團體出面承認。

自由歐洲電台(Radio FreeEurope RadioLiberty)報導，塔利班政府安全部門發言人 薩德朗(Khaled Zadran)表示，爆炸發生在當地時間下午 4 點左右，但無法評估傷亡人數或損失的程度。

Casualties were feared after an explosion near the headquarters of the Afghan Foreign Ministry in the centre of the capital Kabul, Al Jazeera reported on Wednesday, citing a government source. pic.twitter.com/hqBpT0668g — kareem Dashti (@kareem_Dashtii) January 11, 2023

薩德朗說，安全小組已趕往現場調查。一位不願透露姓名的外交人士說，爆炸發生在外交部休假期期，應該不會有太多人員在內。

但另一位消息人士稱「爆炸威力巨大，並且有人員傷亡。」而且，他還說大樓內有重要會議，是塔利班代表和中國大陸官員的外交會議。

然而，塔利班外交部副發言人塔卡爾( Zia Ahmad Takal)趕緊否認，他說外交部大樓內沒有任何外交會議。

法新社援引一名工作人員的話說，他看到一名男子在大喊一聲後引爆了自己，並暗示至少有20人傷亡，但此消息還未得到證實。

目前還沒有任何團體出面對爆炸負責，但是極可能是蓋達組織，或是ISIS。