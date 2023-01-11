大陸女星白靈個性直爽加上穿著大膽，讓她話題不斷，不過一向自信滿滿的她，突在IG曬出一張流淚照，透露自己哭了一整晚，並要大家為她祈禱。

白靈透露平常總是分享開心時光，但沒有提過傷心的時光，「但今天我想記住這一刻，我很難過，是的，我哭了一整晚，沒有辦法停止，這真的太艱難」。她也坦言事情沒那麼嚴重，「其實一切都很好，只是在那個當下，面臨的情況對我來說非常痛苦，但我知道事情會好轉，我充滿希望」。

她感慨生活有時候很複雜，「我們不得不面對讓人難以置信的困難和無法跨越的障礙，但有了祈禱和信念，事情就會改變的」，並要大家為她祈禱。她也認為脆弱沒什麼不好，因為可以讓自己知道內心的感受，明白什麼對自己來說是重要的。

粉絲見狀也紛紛留言安慰，並替她打氣加油，「我希望很快就會好起來」、「這些都會過去的，因為妳很堅強，可以克服任何事情」、「人生總是起起落落，祝你一切順利 」、「希望沒事，因為妳不是一個人，妳被很多人所愛」。