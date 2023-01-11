男團「TOP1男子漢」成員李宜柏歷經團員當兵解散，仍不放棄演藝事業，出過多張單曲，也主持過網路節目，現年30歲的他日前還跨界宣布參選台北市南港區里長。熱愛分享生活的他，近日在粉專透露家門口發生車禍驚魂記，有一名男子被壓在機車下，一度不曉得是否有意識，更透露：「我當下差一步就要幫他人工呼吸」。

李宜柏4日在臉書表示，他家樓下晚間發生一起車禍，他嚇到大聲呼喊受傷男子，想確認是否還有意識，好險眼睛眨了幾下，否則差點就要幫忙人工呼吸。李宜柏表示，他當時與另一名從遠方趕來的好心民眾，一起將倒地的機車扶起來，好在後來救護人員跟警察迅速趕到，已將對方送上救護車載往醫院急救，並希望另一名傷者也能平安無事。

他曝光車禍現場的照片，可見當天因為下雨，路面相當濕滑，李宜柏忍不住呼籲大家：「天雨路滑大家交通要小心！」一番話曝光後，粉絲紛紛大讚暖舉：「又帥又暖又好心，Bro(兄弟) 」、「好有愛心」、「謝謝有你」、「多虧有宜柏」、「宜柏好棒」。