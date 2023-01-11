新聞主播不僅要有外貌還要有專業能力，競爭壓力也非常大，時常會傳出風言風語，前主播劉涵竹近年轉往綜藝圈發展，是許多熱門節目的常客，她近日分享過去在主播台的故事，透露曾被心機主播誣陷，對方算準劉涵竹不在公司趁機告狀，讓她慘背黑鍋被長官警告。

劉涵竹近日在《小姐不熙娣》中透露很多節目會找她講主播宮鬥的內容，「我們職場上，我們會有那個前輩跟後輩的制度，但其實通常後輩對前輩也都是笑咪咪的」，解釋前輩對後輩也不會太誇張，見面都是非常溫和，也會打招呼，她表示過去和一位主播後輩表面相處都沒有問題，有一次新聞時段交接，劉涵竹播完下班準備回家，接下來會飛出國度假，沒想到在度假時被主播後輩告狀。

劉涵竹表示度假時收到同事傳來的訊息，才知道主播後輩在公司開會時，突然趴在桌上哭，並告狀劉涵竹在交接時摔門離開，對此劉涵竹解釋：「我又沒摔妳的門，我們兩個又不是沒有連絡方式，妳也可以傳個訊息給我」，認為沒有必要鬧到全公司都知道，許多人因此認為劉涵竹是故意給主播後輩難看。

劉涵竹透露曾遭一名主播後輩誣陷。（圖／小姐不熙娣YouTube）

放假回到公司後，劉涵竹先是找長官澄清，表示主播後輩說的話不是真的，沒想到長官說：「事情過得也是有點久了啦，不過我還是跟妳講，妳以後不要欺負後輩」，劉涵竹表示對方算好她有一段時間不在公司，不能立刻澄清，所以大家只聽到單方面說法，就會覺得這件事好像是真的，讓她背了黑鍋。