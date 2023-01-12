路透社報導，在美國聯邦航空總署（FAA）連夜搶修造成數千航班延誤的電腦當機問題後，全美各地航班正逐漸開始恢復起飛。這次事件造成4300航班延誤，並有約700航班取消。

聯邦航空總署稍早下令一切國內航班暫停起飛，因為對機師通報資訊的系統故障。目前航空總署表示，紐瓦克機場（Newark）和亞特蘭大機場（Atlanta）的航班已恢復起飛，「因為那些地區的空中交通壅塞，我們預期其他機場在東部時間上午9時也將恢復起飛」。

至於已在飛航中的航班則可以繼續飛往目的地。

法新社報導，稍早白宮表示，今天促使美國當局暫停一切國內航班起飛的電腦問題，「此刻」並無跡象是遭到網路攻擊；並說，總統拜登已聽取相關簡報。

飛航追蹤網站Flight Aware資料顯示，全美至少有4300個航班因電腦當機誤點，700個航班取消。官員表示，將需幾個小時時間才能恢復航班。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1120111