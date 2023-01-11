台灣交通運輸便利，搭上公車就能四處「趴趴走」。一名女網友近日在公車上發現一個奇特的新標語，用超感性的口吻央求乘客千萬不要逃票，如果有任何困難可以向司機求助。照片曝光後，竟意外引來公車司機留言表示，乘客蓄意逃票其實司機都看得一清二楚，「看到那種手上拿著一杯5、60手搖飲卻逃票的人，真的很無言」。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》分享一張在公車上拍下的照片，只見公車車窗上面貼著一張標語，寫著：「公車經營困難，請乘客上、下車都要刷卡，或如實投現；如果手頭不方便，可洽本車駕駛員，但切勿逃票」。讓原PO直呼：「公車說話感性了！」

一名女網友在公車上發現新的標語，引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自路上觀察學院）

照片曝光後，引來超過1.4萬名網友按讚朝聖，一名自稱是公車司機的網友表示，其實駕駛座前面的小螢幕正對後門，一眼就能看出哪些乘客蓄意逃票，只是不想和乘客有爭執，通常都會選擇睜一隻眼閉一隻眼，「但看到那種手上拿著一杯5、60手搖飲卻逃票的人，真的很無言」。

另外，也有不少網友回應，「真的要逃票的誰理你這麼多」、「我學生時代遇到的公車司機，耳朵跟賭神聽骰子一樣，很難偷吃步啦」、「老實說，15塊也要惡意逃票是有多窮」、「我知道很多逃票都不是遇到困難，而是小確幸」、「我聽鄰居說，她女兒一張學生票用到40歲，一張老人卡用全家」、「一堆逃票！公車司機只是懶得抓，想給乘客洗臉真的很容易」。