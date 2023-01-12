深白色二人組推出新專輯，展現了十五年生活的累積和沈澱。（深白色工作室提供）

深白色二人組推出新專輯，展現了十五年生活的累積和沈澱。（深白色工作室提供）

深白色二人組在2007年的《花火》專輯後，與唱片公司解約，花光所有積蓄飛到巴黎生活一個月，深白在橋上向端端求婚，於是兩人攜手開始新的階段，結婚、生子到各有跑道轉換，沒想到就過了15年，2022年底，他們帶著第三張專輯《逆火》回來了。

沒有推出新專輯的15年裡，深白色二人組未停止創作，深白在電影和廣告音樂中發現新天地與趣味，主唱端端不止當電台DJ，還考取美國花藝設計證照接起訂單並且開班教授手作香氛蠟燭和手工皂。夫妻倆都很忙，這期間經歷最大的挫折是第一次試管嬰兒的失敗，深白說：「那兩年其實很煎熬，但沒想到第一次成功後第９週胎兒就沒有了心跳，當時真的非常難過，第二次才真的成功。」成為父母後也體驗到「與時間比賽」的刺激，尤其深白光是適應時間被各種瑣事切割就花了好長一段時間。

隔了15年才發新專輯，這期間深白色二人組沒有空著，主打歌〈逆火〉是2009年開始寫，2011年才完成，當時端端聽完歌便找了舞蹈家葉正洲在家裡拍攝了MV中的舞蹈畫面，去年錄完音之後，兩人才想起這段畫面的存在，在家翻箱倒櫃才從2，30顆硬碟中找到，結合新的特寫畫面，才完成MV。

深白說：「10年前的畫面很即興，拍攝當時我不在，事後在我看來就是95％的失焦畫面，但這就是端端的藝術家性格會產生出來的東西，結合了現在的樣子，就有一種與過去的自我對話的感覺，雖然花了很久的時間把畫面找出來，但很值得。」端端則表示：「MV因為再加拍了一些特寫進去，意外地形成了一種流光還有和自我對話的感覺。不過，看的時候有嚇一跳，因為以前的臉真的好緊實哦。」