桃園一名蕭姓男子前年偷錄下與女網友A視訊電愛的畫面，以影片威脅A女發生性行為，但A女機智蒐證，佯裝答應赴約後，實際上讓男性友人躲在旅館內，一起阻止蕭男離場，並現場報警處理，全案才曝光。桃園地院審結，依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處蕭男有期徒刑8月，又犯強制未遂罪，處有期徒刑10月，應執行1年4月。可上訴。

判決書指出，蕭男透過網路交友軟體認識A女，2021年2月間偷錄下A女自慰以及裸露胸部的視訊畫面，同年4月間，蕭男再透過其他交友軟體聯繫A女，傳訊恫嚇，「那個是不是妳？」、「還是妳想給別人看」等語，威脅A女與他發生性行為。

A女事後報警處理，但因蕭男已將部分威脅訊息收回，現有證據恐無法將其定罪，A女便假裝答應蕭男的要求，於同月間先前往指定的汽車旅館開好房間，待蕭男到場出示偷拍的影片畫面後，隨即與預先躲藏在房內的另名男性友人一同阻止蕭男離場，同時報警處理，全案才曝光。

桃園地院審理時，法官認定，蕭男已為成年人，卻為了滿足個人慾望，擅自以手機螢幕竊錄A女的身體隱私部位，利用A女擔心影片外流而損及自身名節的心理反應，企圖伺機逼迫A女性交，已經對A女造成不少心裡創傷。酌情後依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑8月，又犯強制未遂罪，處有期徒刑10月，應執行1年4月。可上訴。