扣20點新光三越skm points周周抽「星宇航空日本東京單人經濟艙來回機票」。（新光三越提供）

天母SOGOBeauty Club會員於1月22日至1月29日買指定化妝品香氛不限金額，贈兔年開運金幣。（天母SOGO提供）

天母SOGO 1月12日至1月18日推出質感居家寢具家飾特賣會7折起，TONIA NICOLE 100%天絲萊賽爾纖維印花4件組，原價1萬5960元，特價7980元。（天母SOGO提供）

宏匯廣場日本生吐司名店「乃賀美」即起舉辦快閃。（宏匯廣場提供）

宏匯廣場即起至1月20日新春快閃「Elitfun」，麻吉貓MINI燒4入399元。（Elitfun提供）

微風信義baby MADISON Moncler羽絨背心，推薦價1萬7200元。（微風提供）

百貨年前祭優惠最大檔、特賣活動不間斷，其中新光三越「金兔卡利High」最高回饋7％ skm points點數，點數還可抽名車、機票大獎；忠孝SOGO女裝、天母SOGO寢具家飾特賣會連發，微風月底前會員點數酬賓滿千送百，及宏匯廣場累計滿3000元贈500元起。

新光三越新春最大檔，不限日、不限店、線上線下刷卡都可累計消費賺回饋的「金兔卡利High」即起至2月12日登場，聯手11大指定銀行，推出單卡刷卡累計滿1萬元回饋4％、滿6萬元回饋5％、滿30萬元回饋6％ skm points點數回饋，期間持skm pay並綁定指定信用卡，單筆達3000元再加碼1%，等於最高7%回饋，另即起至1月15日刷skm pay更加碼skm points點數加倍送。

而會員的skm points點數，更可搭配新光三越會員回娘家回饋活動，包括扣20點抽星宇航空日本東京單人經濟艙來回機票、扣100點抽Tesla電動車、扣1萬點再抽價值380萬的賓士豪華露營車，或用點數以市價47折起兌換PORTER隨身包袋、Samsonite登機行李箱、法雅客藍牙喇叭等好禮。

天母SOGO 1月12日至1月18日推出質感居家寢具家飾特賣會7折起、1月19日至1月29日內衣女裝特賣會4折起；Beauty Club會員於1月22日至1月29日買指定化妝品香氛不限金額，贈兔年開運金幣；Sports Club開春全新募集，於戶外運動高爾夫消費2000元即可入會，再贈首購金。

SOGO忠孝館1月12日起限時4天推出PAZZO女裝冬季特賣，除了PAZZO還有MEIER.Q、The Butters各式風格女裝，任選3件商品享5折，消費滿1600元享活動限定拍貼機乙次、滿3000元現折300元。

微風新春檔期即起至1月31日帶來滿千送百、滿萬送千會員點數酬賓回饋、開運滿額禮、卡友滿額抽，微風信義、微風松高、微風南山也加碼推出春節好禮刮刮卡，中獎機率100％。

宏匯廣場即起至1月19日全館當日累計滿3000元贈500元，1月20日至2月5日當日累計滿3000元贈300元，即起至2月5日國際精品、大家電、健康器材單筆滿萬元贈1000元，3C指定專櫃單筆滿萬元贈500元，還有9大銀行刷卡滿額禮，當日累計最低滿5000元贈100元、1月21日除夕至1月25日初四，加碼當日累計滿4000元贈100元，會員搭配玉山銀行宏匯廣場聯名卡最高回饋18%。

另宏匯廣場新春期間也集結眾多輕食限定店，其中有「日本最好吃生吐司」之稱的「乃賀美」即起也首次快閃新北，1月20日至1月24日生吐司1斤兩條禮盒特價300元。