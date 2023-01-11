十多年以來，各國都出現「蜜蜂消失」的問題，這是農牧業的大問題。科學家找出多種原因，包括環境汙染、農藥濫用，以及病害與蟲害。現在美國食品藥物管理局批准第一種蜜蜂疫苗，以對抗病蟲害。

科學警報(ScienceAlert)報導，該藥物由生物技術公司「達倫動物健康」(Dalan Animal Health)所研發，用於抵禦美洲腐臭病(American foulbrood ,簡稱AFB)，這是一種由細菌類芽孢桿菌，沾附在幼蟲當中，引起的傳染性疾病。

該病原體只有一個已知宿主：蜜蜂幼蟲。一旦它感染了蜂巢，就很難根除。徹底消滅的唯一有效方法是隔離、燒毀，將一切都付之一炬：蜂巢、蜂箱和蜜蜂本身。

芽孢桿菌最可怕的是形成孢子長期休眠，孢子可以存活70 年或更長時間，只有焚燒才能破壞。可悲的是，細菌滋生以後，可以在短短三星期內消滅整個蜂巢，讓養蜂人幾乎沒有時間做出反應。

這支疫苗可能扭轉困局，將疫苗摻入蜂巢工蜂的飼料中，將口服疫苗轉移到蜂王漿中，然後餵給女王蜂(或稱蜂后，蜂族中的產卵者)。

2022年，達倫公司在對照試中取得了很好的效果。不僅在測試中，保護工蜂和女王蜂免於死於 AFB 病，還能繼續賦予下一代免疫力。

美國農業部將為達倫蜜蜂疫苗授予為期兩年的有條件許可，只要成效良好，可以在該期限到了以後，繼續供應給其他蜂農使用。

加州養蜂協會董事會成員特雷弗•陶澤 (Trevor Tauzer)說：「這真是即時雨，因為我們目前只能用抗生素治療，需要大量時間餵藥，但效果仍然有限。」

「如果我們能夠預防蜂巢感染，我們就可以避免昂貴的後續治療，並將精力集中在保持蜜蜂健康的其他工作上。」

哈佛大學去年12月發表的一項最新研究發現，授粉不足導致全球水果、蔬菜和堅果的產量減少 3% 至 5%，可見其嚴重。