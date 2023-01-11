在歐洲通膨趨緩、能源價格下跌，以及大陸開放邊境支撐下，歐股近期大復活。近三個月德法股市漲幅皆超過18％，為同期美國標普500指數升幅8.5％的兩倍有餘。

英國富時100指數也同步躥揚，近三個月升幅逾11％，距離紀錄高點只差了約2％。

歐股通常被視為是全球股市落後者，近期上演絕地大反攻凸顯市場對歐洲經濟預期看法轉變。數個月前歐股深受俄烏戰爭、能源危機和通膨創紀錄新高打擊。儘管歐洲尚未擺脫這些困境，但投資人已經放心讓資金重返歐洲大陸。

市場對歐股的樂觀情緒延續至新的一年，即便歐股10日下跌，但開年來漲幅仍超越美股。

根據基金追蹤機構EPFR數據，近兩周英國共同基金與ETF吸金逾1.88億美元，創下去年6月以來最高雙周紀錄，顯示市場信心回籠。

英國金融服務公司Hargreaves Lansdown分析師史崔特（Susannah Streeter）表示，歐股展現的韌性超出預期。

歐股強勁反彈是機制與基本面因素共同促成。歐股並不像美股由大型科技股主導，科技股是近期拖累美股表現的原因之一。在高利率環境，投資人偏好銀行、零售和能源等價值股。

去年歐元與英鎊兌美元大幅貶值，讓歐股變得更便宜，對部分投資人而言更具吸引力。此外，歐元下跌對有大量海外收入的歐企亦是利多，貨幣貶值能提升企業的出口競爭力。

經濟前景好轉亦帶動歐股走高。暖冬舒緩投資人對能源危機可能重創經濟的憂慮。能源價格下跌也有助通膨下降。最新數據顯示，歐元區12月通膨率已連續兩個月下滑，英國通膨也有放緩趨勢。

大陸意外放寬防疫限制為部分歐股注入提振力道，包括礦業和精品類股。法國奢侈品巨頭LVMH集團與柏金包製造商愛馬仕（Hermes），開年迄今漲幅皆有11％，主要因為市場預期精品市場大戶大陸消費者將增加海外支出。