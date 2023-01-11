SIROCA全自動研磨咖啡機，特價88折3299元。（全聯提供）

2021年初，全聯福利中心線上推出「小時達」外送服務平台，主打最快40分鐘送到家，快速成為台灣最大生鮮電商，現全聯線上再宣布推出「隔日達」服務，，針對家電、鍋具、保健、美妝等分類，精選上萬件商品，推出隔日送到家的線上服務，透過PX PAY或PXGo！點選「隔日達」商品，全站消費滿399元免運費。

即起至2月2日的春節活動檔期，隔日達線上年貨大街備足各式年貨禮盒、零嘴飲料、大掃除好物，活動期間每周三當日再推出限量折價券，結帳滿額可現折100元。指定加碼日：若使用全支付結帳單筆滿1500元，贈1000福利點、使用PX Pay單筆消費滿1500元，贈600福利點購物回饋。

即起「隔日達」持續推出眾多特惠商品，其中1月12日限時搶購品，原價2460元的特福巴洛克系列不沾鍋具3件組，下殺6折限搶價1480元、娘家益生菌特惠價平均每包32元有找、日本牛奶皇后米半價優惠，平均一包109元，還有眾多特殺3折起限量搶購；1月18日至1月29日過年期間，購物滿888元還有機會抽888福利點新春紅包。