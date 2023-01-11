民眾黨主席柯文哲卸任台北市長後，帶走不少出自市府系統的戰將，一同進駐位於台玻大樓的競選辦公室和黨部，並與立法院黨團達成三角陣線，前往美國探親的前台北市副市長黃珊珊返國後，有望加入輔選行列，而柯市府數名局處官員也成功被蔣萬安市府留任或轉任其他職務。

盤點檯面上跟隨柯文哲加入競選部隊的，除了前台北市社會局長周榆修、前北市府發言人陳智菡及前市府顧問林有志外，柯高中同學、前台北捷運公司董事長李文宗將一手掌握總務、財務、文宣及組織等工作，同時身兼台北市台灣眾望關懷基金會董事長，任務在於為大選募得財源。

而原先要隨柯進入競選發言系統的前北市府副發言人魏文元，則被成功連任的新竹縣長楊文科點名借將，盼藉重魏的新聞專業背景，最終在雙方懇談後，前往新竹縣擔任新聞處長；外傳另名副發言人魏佑任也有望「前進新竹」，但最終會到竹縣還是竹市仍是未知數。

擁有豐富外交官經驗的前台北市政府涉外事務總監周台竹，則被找去民眾黨部擔任祕書長，操刀柯文哲今年春天的訪美計劃。

柯市府的局處官員中，除了勞動局長高寶華、客委會主委徐世勳、原民會主委巴干．巴萬留任外，前柯市府台北市教育局長湯志民再度回鍋，都發局長黃一平轉任工務局長及副祕書長陳信良轉任地政局長，台北自來水處自來水事業處工程總隊總隊長范煥英轉任自來水處長。

原先傳出將被蔣萬安市府留任的前台北市環保局長劉銘龍，預計前往英國倫敦政經學院格蘭瑟姆氣候變遷與環境研究所，擔任訪問學人，研習國際碳定價政策。