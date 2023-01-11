距離農曆春節腳步越來越近，今年的加強重要節日安全維護工作自元旦起開始，到今天已經執行了11天，為了慰勉執勤人員的辛勞，新北市新莊警分局也在晚間8時舉辦慰問活動，包含新北市議長蔣根煌在內的多名議員、市府團隊代表都出席。

晚間由議長將根煌及議員蔡健棠、戴湘儀、陳世軒、警察局副局長張國雄、消防局副局長李清安、新莊區區長林耀長及多位地方仕紳皆出席與會，顯示各界對於警政工作的重視。

蔣根煌致詞表示，新冠肺炎疫情流行期間，警察人員始終與人民站在一起，勇於任事無怨無悔，讓人十分感動，他也代表頒贈「慰問金」及「慰問品」予警察同仁、民防、義警、義交及警察志工夥伴，藉此提振士氣，結束警局慰問後，也前往消防局第二大隊，慰問基層消防隊員。

新莊警分局長林温柔指出，今年農曆春節長達10天，新莊警方會全力以赴，將警、民力運用在妥適必要之處，努力達成民眾安心過好年之目標，同時也期勉所有同仁一起在治安、交通、為民服務三大工作持續努力，使市民能歡度一個溫馨、平安、祥和的春節假期。