台北市立委補選，國民黨北市議員王鴻薇勝出；資深媒體人李艷秋建議，應該把前台南市議員謝龍介也送入立院，國民黨不分區立委裡該有人退出，把名額讓給謝龍介。有一份最新的網路民調「你贊成謝龍介下一屆排入不分區立委嗎？」居然高達92％的網友表示100％贊成將謝龍介下一屆排入不分區立委。

YouTube頻道《Bit King比特王出任務》11日針對「你贊成謝龍介下一屆排入不分區立委嗎？」進行網路民調，截至11日晚上10點30分，已有逾4.4萬名的網友投票。結果顯示，有高達92％的網友表示100％贊成將謝龍介下一屆排入不分區立委，5％的網友表示不贊成，3％網友不知道。

網友紛紛表示，「龍介兄太棒了！是個要重用的人才，請國民黨要好好珍惜！」、「謝龍介一定要當上不分區立委，而且4年後在不辭立委的情況下回台南選市長，讓台南從此綠地變藍天」、「龍介兄問政火力十足，可以想像那些官員挫咧等的情景」、「不是贊成的問題、而是國民黨欠謝龍介一個不分區立委」。

也有網友認為，「他是個敢說敢做，有是非正義的公僕，一定要讓他進立院為全國人民服務」、「是要排進不分區立委，到時再戰台南市長，此人才屬戰將為人很正面，做事都被肯定」、「龍介仙台南之光。敢衝敢拚，國民黨一定要重用」、「如果讓他排入不分區立委，支持者會很感謝這個決定」。