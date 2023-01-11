天氣變冷，不少人跑廁所的頻率跟著增加，但如果尿尿次數過多，可能是身體警訊！泌尿科醫師高銘鴻指出，正常來說一天內尿尿不會超過8次，若是有頻尿現象恐有泌尿問題。

高銘鴻近日在臉書發文指出，雖著氣溫下降，人體流汗機會大幅降低，水分無法經由汗腺流出，自然就會改以尿液方式排出；加上氣溫低，會讓身體的血管收縮、刺激交感神經，此時骨盆底肌肉收縮與痙攣，尿意自然比較容易忍不住。

高銘鴻提醒，如果發現每日排尿次數超過8次以上，甚至不到2小時就需如廁解尿，可能是膀胱炎、尿道炎、攝護腺發炎或者肥大等問題。若是膀胱過動症，也會出現急尿、頻尿、夜尿、甚至尿失禁的狀況。

書田診所泌尿科主任醫師周固曾表示，膀胱過動症症狀包括急尿、頻尿、夜尿、漏尿等，當每天排尿超過8次，夜尿2次以上，且症狀持續超過3個月，3天內有三次急尿現象，但沒有泌尿道感染或是其他明顯病變時，就有可能是膀胱過動症。