長的好看的人真的比較吃香嗎？一名女網友表示，公司裡面有一個外型亮眼的女同事，不只有外面的廠商會特地請喝飲料，甚至在部門出錯時，大家對於她的態度也有所不同，讓女網友好奇，在職場裡面，長相好看是否真的會加分？貼文一出，不少網友深有同感，有人直說：「多少會這樣，升遷快或是資源多，說什麼上頭都說好」。

原PO在論壇《Dcard》以「漂亮女生在職場真的好吃香」為題發文，表示公司有一名女同事長的很漂亮，就算沒特別化妝也會被稱讚，甚至外面的廠商來拜訪時，也會主動請這名女同事喝飲料，藉此和她要電話。

根據原PO觀察，這名女同事不只外貌亮眼，工作能力也算不錯，人緣好、個性好，能明顯感受到別的同事對她特別有耐心，也喜歡和她講話。不過原PO會突然有感而發，全是因為最近這名女同事的部門犯錯，結果眾人對她和其他同事的態度竟有很大的落差。原PO好奇發問，「是不是長得漂亮或帥，在職場也是非常加分的一項？」

貼文曝光後，引來網友回應，「多多少少都會這樣，升遷快啊，或是資源多，說什麼上頭都說好」、「她一定不是只有長相吸引人，有能力、個性又好才是最最加分的」、「我覺得…要看職場環境，我們公司是不給摸、不給虧就霸凌妳」、「一定會的，我面試身材姣好的妹子都直接通過，面試工程師直接電爆」、「這種特別是在男生多的單位，多一個女生整個氣氛真的會不一樣」。