64歲資深媒體人陳文茜4年前被診斷罹患肺腺癌初期，動手術後健康狀況仍不佳，去年病情一度惡化，從鬼門關走回來數次，現在已裝上人工血管，近日全身還突然上下發抖約20分鐘。昨（10日）陳文茜發文透露，因不小心說出生前最大的願望，住美國的舅舅趕緊飛台陪伴，一行人到外婆的墳墓探訪，陳文茜祈拜3點，網友看了紛紛獻上祝福。

陳文茜10日在臉書表示，生病的這兩年遇到新冠肺炎，被醫生下令隔離，沒辦法施打莫德納疫苗，近8個月幾乎過著與世隔絕的生活。她提起世上最親近的人是兩個舅舅，特別是住在美國的舅舅，「四年前我開肺癌，他特別從美國趕回來。四年後，他看我狀況不太對勁，我又不小心電話中說溜嘴：『我生前最大的願望是到美國您的Lake House ，如天堂的地方，再探望你們一次。』」

高齡78歲的舅舅一聽，立刻飛回台灣探望陳文茜，這幾天都跟她一起住在台中，10日兩人和阿姨們相約掃外公、外婆的墳墓。陳文茜感慨這三天是生病兩年多以來，尤其非常辛苦的這一年，最快樂的日子，她向外婆祈求3點，「希望她的兒女們能健健康康，快快樂樂」、「希望她保佑我，這不是我最後一次有能力來看她。」、「我感念這一生，她曾經給我無限的愛，使我有足夠的毅力面對生命中的起伏：更感謝她留下舅舅，使我每次在人生疾病的時候，永遠知道世界上有個親人，他會毫不猶豫的鼓勵我，使我更有能力面對現實中的一切折磨。」

陳文茜表示美國舅舅晚間搭機離台，她悵然若失，相擁道別後，對方在高鐵上留下一段文字：「不論我走到何處，不論時間隔得多久，我們的感情，永遠不變，互相的祝福。」陳文茜感動不已，認為外婆從未真正離開，因為留下舅舅、阿姨、媽媽繼續相伴，感念外婆給她的一生。

網友看完陳文茜的文章，紛紛留言祝福：「姐姐要加油，好好養身體」、「親情絶對是世上最無法割捨的情感」、「好溫馨的親情，要快樂的生活，再訪美麗的Lake House」