繼竹北「享平方」廣場經營管理輸出後，興櫃京站（2942）時尚廣場11日公告以6.1億取得桃園藝文特區4313坪商場20年經營權，為目前京站版圖再添動能，桃園店主要是與迪化街地主隆遠集團合作開發，預計最快2025年登場。

京站總經理柯愫吟指出，2022全年營收在11、12月國內解封後整體人潮回復拉升下，全年營收年增近12％，2023年有竹北享平方挹注顧問收益，加上國內百貨零售市場回溫，均有助全年營收成續成長。

京站目前除了台北轉運站的京站時尚廣場，還有新店小碧潭店，新業務第一站竹北龍享廣場趕在去年底試營運，而新據點開發還包括與迪化街地主隆遠集團合作的桃園藝文特區、與母集團日勝生合作的高雄車站東區萬坪商場等，均預計2025～2026年開幕。

其中，京站預計參與日勝生主導的「高雄火車站站東舊宿舍區都市更 新事業」都更案，位於高雄三民區，將規畫萬坪商場，定位親子型、年輕族群遊逛的新京站，預計2025年有望開出。

而與隆遠集團合作的桃園藝文特區經營商場，開幕時間可望落在2025～2026年，且持續配合日勝生獵地計畫，不排除台中覓新據點開發。