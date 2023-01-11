迎接疫後旅遊市場榮景，目前手握全台12處秘境土地、立穩營造轉投資的萊特休閒事業，瞄準體驗經濟的大趨勢，高檔旅遊成為新的奢侈品，旗下的「遊獵DEER CHASER」品牌旅宿，以「野奢VILLA聚會所」切入高端旅遊市場，開業不到半年，已成為中台灣頂級旅宿市場備受矚目的黑馬。

無論是佇立斷崖之上的「懸崖盒子Cliff Box」，或是野放原始自然的「遊獵行腳」狩獵屋Safari Lodge，都展現出野性不羈，衝破體制的大膽想像。

上述兩件作品，在柏林設計獎Berlin Design Awards、巴黎設計獎Paris Design Awards，一舉奪下全球雙城雙銀獎，負責操刀的萊特休閒事業創辦人陳舜智，被業界稱為「野奢VILLA之父」，將人生三大極致的追求：「野性、珍奢、凝聚」，融入遊獵品牌DEER CHASER的定位中，帶來一種結合風格旅宿、特色餐飲與體驗設計的全新度假生活。

身兼立穩營造董事長與「遊獵」品牌創辦人的陳舜智表示，萊特休閒事業的目標是，五年內打造五座不同主題的「遊獵」品牌旅宿，總投資金額約20億元。

其中，隱身溪頭的「遊獵羊灣」，是台灣第一個以「火爐聚會」為主軸的環景設計，北歐爐火、野地營火與東方燭火的意象，獻上圍爐烤火的野奢享受！僅11間客房，每晚房價在1.6萬至2.6萬元，含一泊三食，去年七月營運以來，深受企業客戶青睞，每晚均價近2萬元，堪稱中台灣最貴的民宿！

此外，鄰近日月潭秘境的「遊獵行腳」，以「水池聚會」為主軸，結合落羽河道的蜿蜒水景、戲水池的舞台效果、與各種大小水池的錯落交會，掀起主題度假新浪潮。

「遊獵行腳」占地約2,200坪，共有35間客房，分成五種房型，房價2.2萬至2.4萬元；首創台灣包區型態的風格旅宿「馬賽屋」，每棟馬賽屋提供5房間1共院1共廳，獨享百坪休憩空間，從小包區10人到大包區40人，包區定價8.8萬元起，近期開始試營運。

事實上，目前中台灣頂級旅宿除了「遊獵」品牌外，還有春水興業旗下的「秋山居」，房價動輒2萬元起跳，惟僅針對會員開放訂房；此外，寶元紀企業2022年在溪頭打造的「溪山行館」，年均房價目標1.6萬元。由於僅有6間房、總是供不應求，寶元紀預計在溪頭規劃二館。

從營建版圖跨足旅遊地產，陳舜智認為風景無價，是最珍稀的收藏品，花了十年的時間，收藏台灣秘境最美的十二道風景，每個會所都依照地域個性與環境資源，量身設計截然不同的主題，從土地活化、建築空間、營運服務到品牌行銷，全由旗下團隊負責，以十年磨一劍的專注，在旅遊市場迸發精彩絕倫的火花。

陳舜智表示，立穩營造每年接案量約40億元，目前在建工程約80億元，營運穩健成長；在休閒事業布局方面，未來還有苗栗卓蘭以「酒窖聚會」為主軸的「遊獵細道」、日月潭邊的新據點等，「遊獵品牌的願景，是成為代表台灣秘境之美的旅宿指標，將台灣世界級的景觀與設計推向國際！」