近日隨著「平均地權條例」部分條文修正案三讀通過，民眾購屋態度轉趨保守、觀望，惟14期重劃區預計進場的預售新案將達20案，包括國泰、大陸、惠宇、精銳、豐邑、敦泰等建商都將進場，總推案戶數約1,500戶，總銷金額預估高達500億元，成為台中市今年的推案主戰場！

14期重劃區面積廣達403.89公頃，依據機能性大概可分為商業娛樂區（榮德段、洲際段），生活機能區（環中段、美和段）和文教宜居區（仁平段、敦和段），且因台中巨蛋開發案、洲際棒球場及台中洲際娛樂商城、北屯國民運動中心等大型建設加持，以及11期成熟商圈帶動，在利多持續挹注情形下，不少大型連鎖餐飲也開始佈局。

包括星巴克、路易莎等知名連鎖品牌分店紛紛進駐，吸睛的建築門市外觀，近期吸引不少網美和民眾前往拍照打卡成為熱點。

值得一提的是，14期重劃區受惠於馬禮遜美國學校、衛道中學、明道普林斯頓國小、仁美國小及剛開工動土的松強國小等知名學校，人文薈萃的文教區氛圍加上高綠覆率、低密度的區域特性，14期已成為菁英族群鎖定的主要購屋區域，14期儼然是台中最受矚目的新地標。

知名學區、廣大綠地及重大建設等利多因素，加上周邊水湳中央公園特區，更是吸引知名建商及大型開發商插旗，不少北部開發商，如大陸建設、國泰建設、新美齊及華固建設等紛紛南下獵地。

目前14期超過500坪土地成交合計有107筆，建商於14期布局土地，其中，土地面積超過2,000坪的有國泰、雙橡園、精銳、磐興、順天、豐邑、惠宇機構、宏璟與鼎固控股等八筆。

其中，國泰、雙橡園和順天已相繼於2021年第三季、2022年上半年公開銷售，目前14期線上熱銷個案有「元鈞坐忘山」、「順天KING’S ROAD」、「豐穗」、「南悅豐映」；今年已送都審並將推出2,000坪大基地開發案，則有磐興建設和豐邑建設。

今年預計推出個案有「惠宇覞山」、「國泰美禾」、「亞昕一緻」、創健精銳合建案、大城仁平段、磐興仁平段、新業美和段等。

根據內政部實價登錄資訊，去年上半年，台中市預售屋總價超過3,000萬元以上的，14期就囊括243戶。

近二年，14期已公開銷售建案合計14件，總推案戶數約1,400戶，總銷約達400億元大關，預售屋單坪均價已站穩53.4萬元；其中，以「陸府織森」創下每坪66.8萬元的新高價；已完銷的「雙橡園2925」，單坪均價更達57萬元。

近期，全台房市受股市持續大跌、台海政治問題和央行升息影響，以及政府打炒房政策，加上立法院近日三讀通過「平均地權條例」部分條文修正案，致使民眾購屋態度轉趨保守、觀望，購屋風向也轉以自住或置產剛性需求為主。

即便如此，去年第四季正式進場的「順天KING’S ROAD」，更開出該區域內新案最高價，顯現新建案無論開價、成交價同樣再創新高；預期今年建商推案量約20件，總推案戶數約1,500戶，總銷約500億元！

14期重劃區也是台中最具宜居特色建築的區域，它具備低容積、低建蔽、高綠覆率，延續宜居綠生活概念。在這樣寬鬆適居的環境下，各大建商規劃宜居建築的比例高達六成，是目前全台中市宜居建築最多的重劃區。

磐興建設總經理游金洲表示，隨著平均地權條例修正案三讀通過，新政策上路後，預售換約供給消失，短線炒房投資客會離開預售產品，預售屋將逐漸轉為剛性需求的自用性質與長期置產的資產配置考量，這幾年聚集在預售市場的資金將轉往成屋市場，民眾無法在房仲或掮客等其他通路管道買到轉手的預售屋，建商將成為唯一的預售屋供給者。

游金洲提到，市場資金收斂，民眾買氣減弱，建商獵地縮手，未來建商自地自建的模式將銳減，建商將以多樣化策略以分散風險，有三趨勢，包括與地主合建或聯合開案、提升工業廠辦推案比重、參與公辦都更或聯開案。

他強調，未來建案去化率慢，建商銷售其勢必拉長，甚至修正產品定位，在量減價高的狀況下，35~45坪產品將成房市新主流，為求締結，甚至部分建商會提供買方較優惠輕鬆的購屋付款模式。

台中開發商認為，今年整體土地交易情形降溫，主因為受到央行房市管制的影響，加上營建業缺工缺料、營建成本走高，都使建商對資金運用更趨謹慎保守。

惟14期因大型建設題材加持，預售屋市場將逐漸轉為剛性需求的自用與長期置產的資產配置考量，對優質建商而言仍具誘因，14期仍是建商未來布局重點。