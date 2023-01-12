中國湖南省衡陽市一名3歲男童，因反覆發燒和嘔吐，加上不愛走路，檢查發現罹患俗稱「兒童癌症之王」的神經母細胞瘤（Neuroblastoma），目前為止已經做過7種療程的化療，後續還有25個療程放射性治療以及造血乾細胞移植，加上抗感染、抗排異治療，所需花費保守估計要20萬人民幣（約90萬新台幣），讓父母十分心疼。

男童和爸媽以及5歲姊姊一家住在農村，爸爸靠做水電工維持生計，不料兒子去年4月診斷出神經母細胞瘤，家長為了救孩子，在省城租了一間狹小的房子，拿著這些年僅有的8萬人民幣積蓄，陪兒子開始了漫長的治療，也斷了收入，「看到兒子天真的笑臉，真的不忍心放棄，他還那麼小」。

家長不想放棄希望。（圖／翻攝自微博）

醫生給的治療方案是，先化療等腫瘤變小後切除，但男童在第1個療程就出現強烈反應，包括噁心嘔吐、發燒不止，甚至全身皮膚變黑、雙腿浮腫、頭髮掉光，就連走路都有困難，和伴隨各種感染，讓爸媽相當擔憂，「我不知道這種煎熬要持續多久」。

醫生指出，男童需要盡快進行造血幹細胞移植，否則會有生命危險，由於費用至少需要20萬人民幣，就算移植成功，後期排異和康復費用也是天文數字，但是當爸媽看到兒子的笑臉，仍決定不放棄，因此拿起手機打電話，向親朋好友借錢。同時，公益平台也協助籌集費用，希望社會上的愛心人士伸出援手，幫助他們度過難關，而現在也達到門檻了。

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