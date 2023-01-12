大陸海南三亞市日前發生一起溺水事件，導致3人死亡，1名16歲少年失聯，經過搜救，這名少年於10日晚間被尋獲，但已經沒有生命跡象。當地管理人員表示，事發海域是一處網紅打卡點，附近設立了告示牌，以告知遊客此海域危險，禁止下海。

指出，海南三亞市海棠區後海村附近海域7日發生一起溺水事件，有3人遇難，一名16歲男孩失聯，此事引發關注，11日上午，三亞市海棠區應急管理局一名工作人員表示，經搜救，10日晚上這名16歲失聯男孩已找到，不幸已沒有生命跡象。

據悉，事發當天風大浪急、海中暗流湧動，且海棠區應急管理人員表示，事發海域是一處網紅打卡點，附近設立了告示牌，以告知遊客此海域危險，禁止下海。

《奔流新聞》報導指出，不幸溺水的4人為甘肅蘭州的一家人，在蘭州城關區灘尖子經營一家煙酒店，近日去三亞遊玩，死者是店主和母親，以及店主的妻弟，失聯的是店主16歲的兒子。

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