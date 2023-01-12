大陸一則捐款信息讓頭部量化私募公司「幻方量化」在歲末年初火了一把。幻方量化9日發布公告稱，2022年度幻方量化共計向慈善機構捐贈2.2138億元。除此以外，公司員工「一隻平凡的小豬」個人向慈善機構捐贈人民幣1.38億元（約新台幣6.19億元）。以上合計3.5938億元均已完成打款，將支持15家慈善機構的23個公益項目。

《第一財經》報導，同花順iFinD數據顯示，2022年上半年，A股4901家上市公司中，對外有捐贈的公司為2892家，捐贈總額為54.76億元，分上市公司來看，2022年上半年長江電力捐贈額2.71億元居榜首，寶豐能源以2.5億元緊隨其後，伊利股份位列第三，捐贈額為2.17億元。

上述消息發布後，不少網友對「一隻平凡的小豬」的真實身份十分好奇。一位業內人士猜測能一次性捐這麽多錢，可能是老闆或者股東。幻方對此未作回應。值得一提的是，2022年上半年非銀金融行業共計捐贈1.65億元，幻方量化員工「一隻平凡的小豬」個人捐款金額距離這一數字，僅僅相差0.27億元。

事實上，除幻方量化外，還有多家量化機構同樣在慈善方面大舉投入。比如鳴石基金資助了陜西省長武縣巨家鎮中心小學300名師生的計算機設備升級、支持了上海廣慈殘疾兒童福利院60餘名殘疾兒童的技能教育、上海財經大學數理金融實驗室建設和數理人才培養等。但不少業內人士還是對幻方量化如此巨額的捐款數額感到驚異。

據幻方量化內部人士透露，目前幻方量化規模在600億元左右。按照業內人士的計算，如果一年管理費在1%～2%之間，年收入大概在6～12億元之間，即使刨掉給渠道的提成（一般20%），也是一筆不小的收入。私募排排網數據顯示，幻方量化近一年收益為12.26%，到目前為止的年化收益為18.05%。旗下共有502只基金。

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