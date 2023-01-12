八點檔女神白家綺，因捲入小甜甜家務事風波，夫妻遭網友痛罵，甚至被爆出國中時期曾霸凌同學。近日，有網友挖出白家綺昔日頂著光頭的影片，才發現這顆光頭，背後有感人的故事，而影片曝光後，更讓許多網友震驚，原來白家綺的姐姐就是八點檔女星葉家妤。

白家綺當時用行動力挺葉家妤，剃了光頭。（圖／翻攝自康熙好經典Youtube）

畫面中看到，葉家妤16年前上《康熙來了》透露，為了拍戲不惜將頭髮全剃光，她也坦言剃光頭的決定並非是件容易的事，而妹妹白家綺為了證明給她看自己也能做到，於是陪著葉家妤一同落髮。

可以看見當時名牌還貼著舊名「葉家綺」3個字的白家綺也進場，只見她頂著光頭造型緊靠在葉家妤身旁，姐妹倆感情相當好。

白家綺當時用行動力挺葉家妤，剃了光頭。（圖／翻攝自康熙好經典Youtube）

據白家綺事後透露，其實姐姐的名字「葉家綺」是藝名，為了想保有隱私才會用藝名行走演藝圈。影片曝光後，也有不少網友驚訝兩人的真實關係，「原來是姐妹」、「因為第一眼看的話，兩姊妹真的不太像」、「滿冷門的小知識」。

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