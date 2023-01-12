海洋國門．港灣城市 體驗潮魅力

有著豐厚文化蘊底，迷人海港城市風情與美食文化，更是台灣近代史序列重要篇章，基隆擁有從人文歷史遺構到自然海洋生態的多彩風景，基隆市政府觀光及城市行銷處，歡迎大家新春到基隆，體驗港灣城市的潮魅力。

觀光及城市行銷處表示，展現基隆戰略要塞與先民韌性，數量全台之冠，和在地特色共融的防空洞，日前獲美國《紐約時報》報導，基隆市政府深耕歷史文化記憶、翻新城市景觀成果，映入大家眼簾，整裝待發的基隆塔也連同曝光。

「港、城、丘」新生活體驗 台灣海洋國門重要地標

打造國門內港親水休憩廊帶，國門廣場配合城際轉運站山海鳴光公共藝術，還與朱銘美術館合作，展出知名作品《人間系列啎h》，推動藝術教育向下扎根，在都市空間實踐「整個城市，都是展演空間」。

市府以港區特有橋式起重機造型，構築特色電梯「基隆塔」，整修塔下防空洞，民眾日後可搭電梯直上主普壇，同時重新整修信二防空洞，在防空洞內裝設無障礙電梯，引領民眾到上方扇型廣場，感受基隆「港、城、丘」新生活體驗。未來啟用後，改善上山人行路徑，眺望基隆市港和基隆嶼美景。

值得一提，曾獲國際時尚雜誌《Tatler》選出「世界20大名市集」，基隆廟口夜市是全台灣唯一入選，廟口夜市匯集台灣在地庶民飲食文化，藉報導讓更多國際友人認識台灣基隆，納入疫後旅遊的清單選項。

與朱銘美術館合作，國門廣場展出《人間系列—紳士》。(圖／基隆市政府觀銷處)

地方創生x文化聚落x綠色旅遊 城市永續觀光脈動

走進連結基隆歷史紋理的沙灣歷史文化園區，彷彿踏入時空隧道，不僅清法戰爭遺址，還包括1949年太平輪事件紀念碑、大沙灣石圍遺構所在，遊客見證台灣歷史時光推移。藉都市設計與歷史文化縫合，把都市難得歷史遺跡，呈現民眾生活日常。

基隆這幾年在觀光推動創新、翻新都市景觀，致力地方創生，各界有目共睹，「台版威尼斯」正濱漁港色彩屋是國內外遊客、網美到基隆，絕不會錯過打卡熱點；國門開放後，走訪亞洲唯一取得ISO20121永續認證的和平島公園，來趟「綠色旅遊」，感受海洋線生態之美，兼顧推廣保護環境，感受永續觀光脈動。

亞洲唯一取得ISO20121永續認證和平島公園，兼顧推廣保護環境。(圖／基隆市政府觀銷處)

島上祕境美名的阿拉寶灣，市府近年藉社區營造與環境改造，整合當地文化資源，傳承維繫原住民部落文化經濟，盼帶給族人更好的生活，讓部落成為當地文化觀光路徑最耀眼的據點，品嚐部落廚房風味美食，體驗傳統射箭，適合親子共遊走讀，兼具生態、文化體驗的世界級遊程。阿拉寶灣深度之旅，歡迎上KKday旅遊平台預約報名https://www.kkday.com/zh-tw/product/119221。

（基隆市政府觀光及城市行銷處廣告）