馬公一里一特色任你玩

新科馬公市長黃健忠提出的「一里一特色」政見，希望藉由主題式的城市行銷，讓馬公市每個里都有傳統與創新的新亮點。烏崁，原本只是澎湖機場旁的小漁村，在社區青年朋友、長輩耆老共同努力推廣多年，一躍而成知名的「高麗菜故鄉」，社區推出高麗菜酸包子，也是澎湖人喜愛的伴手禮之一，同時靖海宮廟會與武轎文化都是亮點，林林總總社造成果，都要歸功社區同心，以及新興數位媒體結合的的行銷能力。

重光社區舉辦澎湖第一屆珠蔥創意料理比賽，體現出社區發展的創意與軟實力，風櫃「清緄」、烏崁「高麗菜」、東衛「玻璃瓶藝術品」、 裡「敲魚乾」、五德「醃豬肉」都具有傳統的文化特色，將來也會透過整體城市行銷規劃，創造出社區新風貌。

打造馬公心文化品牌

馬公市未來會建構全新的產官學合作平台，盤整各社區地理景觀、人文特點的資源，引進文化觀光的素材，發展地方特色產業，打造「馬公心文化」品牌定位，進而促進地方觀光產業經濟發展；馬公市公所與澎湖科技大學會更加密切合作，共同探究馬公市特色社區，擬定社區觀光發展策略，培訓社區在地導覽志工，講解在地生活文化，創造社區品牌及里民認同感。

黃健忠歡迎台灣的朋友，在開春的時候來到澎湖馬公，體驗充滿在地風情的元宵慶典，媽宮城最具人文風味的漁村漫遊。(圖／馬公市公所)

具人文風味的漁村漫遊

黃健忠歡迎台灣的朋友，在開春的時候來到澎湖馬公體驗充滿在地風情的元宵慶典，像是山水里及鎖港里的乞求全國最大及最重黃金龜活動、武轎遶境及各社區村里宮廟的乞龜文化與慶元宵活動；亦或是漫遊各社區獨特的人文風情，如：烏崁高麗菜、興仁進士第、西衛麵線、菜園蚵仔、 裡敲魚乾、風櫃清緄…等，體驗馬公市最具人文風味的農漁村風情。

風櫃「清緄」體驗活動老少咸宜，是非常有趣的傳統漁法。(圖／馬公市公所)

未來馬公市公所更將透過專業的城市規劃，由公部門藉由輔導既有社區觀光產業升級，塑造優質品牌及服務品質，提供有感旅遊諮詢服務，並結合澎湖在地創生團體，辦理各地觀光特色活動，透過媒體報導行銷，運用觀光導覽網及社群行銷即時宣傳，讓馬公市的每一個里，譜寫自己的一段美麗又浪漫的生活故事。

（馬公市公所廣告）