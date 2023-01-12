新北市教育局自2019年起推動4年4億元的「新北贏得未來技職人才計畫」，透過專業、扎根、國際、跨域、創新等五個面向，培養具備實作力、創新力及跨域力的國際專業技術人才，打造贏得未來世界級人才，連續5年獲得教育部國民及學前教育署技術及職業教育成效評比最高榮耀的「優等」成績。

專業技職 金手制霸

教育局規畫「三級培訓」及「6種技職競賽」人才育成策略，首創加碼獎勵金予獲獎學生及指導教師最高120萬元，使新北市110學年度在「全國高級中等學校五大類學生技藝競賽」及「全國技能競賽」奪得20金、18銀、18銅、42座金手獎及67名優勝，共有163人次獲獎，金手獎人數創歷年新高。

扎根技職 適性發展

教育局建置16所職業試探暨體驗教育中心，占全國1/4，包含全國唯一成立醫護類職探中心，七大類全部到位，每年辦理500場次以上，服務1萬人次。獨創《新北市國民小學職業試探暨體驗教育課程架構》、《職業工作指南》等系統化的教材。

此外，職探場域納入新北市25所公私立技高，未來將結合新北市觀光工廠、科技大學等多元職探場域，共同研發雙語職探育樂營課程，以及未來新興產業職探育樂營課程，打造「五年一貫全面試探」。

國際技職 技職雙語

新北率全國之先首創「動手做學英文」技職雙語教育政策」，發展「專業英文」、「職場英文」、「跨國連結」三大核心，培養接軌國際的技職人才。

新北市教育局108學年度推動國際學校獎認證，透過課程融入國際議題，與不同國家與文化間建立溝通理解橋梁，全市7所公立技術型高中全數通過。（圖／新北市教育局提供）

另首創技職雙語學分班培養技職雙語師資，培育超過50位雙語師資；率先成立全國唯一技職雙語教師諮輔團，並研發技職雙語教案，全面推廣培養新北技職教師，引領技職學生打進國際盃。唯一與美國加州庫比蒂諾合作線上跨國培育百名技職菁英，並薦送30位赴美產學交流打造國際技職領袖人才。並推動全國唯一技職雙聯學制，在新北就讀公私立技高都有機會取得雙證書，是唯一公立技高全數通過ISA國際學校認證的縣市。

跨域技職 頂尖群科

教育局打造校校頂尖，發展頂尖群科選拔機制，強化產學合作共同培育人才，如三重商工模具設計中心，結合業界資源，為工業之母之稱的模具，打造未來的工程師。

每年產學合作超過500家，2019年至今企業支持技職學校經費合計達1億元。與中華民國財稅會計學習交流協會、致理科大合作培育會計師及記帳士人才；國立臺灣師範大學及臺灣鑄造品工業同業公會合作培育工程師。

創新技職 創新創客

教育局推動技職產官學合作，全國首創開辦八年一貫珠寶金工班，暢通8年3個學習階段的升學管道，銜接國中、技高和科技大學培育在地金工人才。並從創客、創新及創業發展，每年結合民間單位辦理「新北創客季」等百場系列活動，同時獲得親子天下創新100中，唯一縣市以「新北創客社群」獲獎的殊榮。

技高和科技大學合作策略聯盟，指導學生專題實作課程成果申請專利，每年高三有高達3成學生取得經濟部智慧財產局審查通過專利證書，統計迄今的專利證書高達50件，展現新北技職學生的創意發明能量爆棚。

珠寶金工班課程讓學生從試探職能、傳承資深業師技術並能進一步專研技術能力。（圖／新北市教育局提供）

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