新北警於111年11年1日接獲民眾報案指稱家人外出求職卻失蹤，經過專案小組努力，在淡水區一處社區大樓內查獲詐騙集團據點，逮捕8名嫌犯，更從中救出26名被害人，案經擴大追查，復於11月3日專案小組一舉攻堅破獲詐欺集團在桃園中壢的據點，逮捕8名嫌犯，救出32名被害人，唯查出拘禁過程中有3名被害人不幸身亡，事後分別在桃園、南投尋獲遺體。專案小組後續循線再逮捕集團重要幹部綽號「茶董」陳0韋、「龍蝦」涂0泓、「大姊頭」傅0藺等人，本案迄今共逮捕32名嫌犯，羈押26人，救出58人，新北警已鎖定幕後藏鏡人全面追緝。

警察局長黃宗仁呼籲全國的民眾，不管是國內或國外，有高薪聘請或要求提供租借帳號等等偏門求職廣告，一定要謹慎確認，小心求證，並跟家裡保持聯繫，同時提醒親友不要輕易受騙，有任何疑問可以找派出所，或撥刑事局165反詐騙專線請求協助，警民一起合作來對付消滅這個可惡的詐騙犯罪集團！

詐團幕後大咖紛落網

本案源起自淡水分局員警於111年11年1日在新北市淡水區新市三路一處社區大樓內破獲呂姓、林姓犯嫌等8人涉嫌強押被害人獲得人頭帳戶，並施以囚禁凌虐等特殊案件，並從現場救出26名被害人。案經新北市刑大、淡水分局組成專案小組並報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，循線追查發現該集團除在淡水據點外，在桃園市中壢地區尚有一處據點，且疑有多名被害人關押拘禁中！

經專案小組蒐證確認犯嫌及被害人均位在屋內尚未離開，立即報請檢察官指示實施逕行搜索，當場查獲並逮捕張姓犯嫌等8人，並救出被害人32名，現場還查扣束帶、甩棍、電擊棒、手銬等凌虐拘禁器具以及手機、監視器等證物。

侯友宜強調，警方絕對會全力把案件中所有該負責的罪犯抓起來，一個都不能逃過法網的追緝。(圖／新北市警察局提供)

新北警接續在桃園、屏東、台北、新北、基隆等地，分別查獲組織重要幹部與成員，其中在基隆查獲傅姓女子（30歲）到案，為該集團重要幹部，集團成員中大多尊稱其為「大姊」除擔任面試成員，還負責審核、控管被害人帳戶等文書工作，另在台北內湖拘提到案嫌犯吳0龍（32歲）則遭茶董吸收為成員，在淡水據點負責毆打、下藥被害人，而在新北土城拘提到案嫌犯吳0恩（27歲）則涉及協助南投棄屍部分，後通知到案陳姓男子（32歲）受茶董指示負責承租淡水、中壢二處據點，全案迄今到案32人，羈押26人，持續追緝中。

市長、署長慰勉員警辛勞

市長侯友宜與警政署署長黃明昭也都親自到新北市刑大慰勉專案小組辛勞，並了解最新偵辦進度，對於這種拘禁被害人的犯罪手法嚴厲斥責，要求專案小組一定要持續向上追查，一個一個抓，逐一溯源，揪出幕後藏鏡人，徹底瓦解這個詐騙集團。

侯市長並表示，引發全民關注的柬埔寨犯罪集團凌虐、監禁台灣民眾的事件，手段兇殘，令人聞之色變，類似案件竟然也發生在台灣，拜託新北警一定要竭盡全力追查類似案件，不能讓這種不法行為持續在台灣肆虐，且本案尚有共犯在逃，為了維護全台人民的安全，一定要竭盡全力追查幕後重要成員，徹底一網打盡。

新北市長侯友宜專程到新北市刑警大隊慰勞偵辦台版柬埔寨案有功人員。(圖／新北市警察局提供)

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