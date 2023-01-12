近年來世界各大城市興起推動智慧城市（Smart City），利用科技來解決城市面臨的各種問題，而新北市交通局運用數據、通訊及科技，來改善路邊停車管理，讓市區道路有限空間下，能夠發揮最大效益。

新北市區人口稠密，停車需求大，新北自2019年以來，迄今整頓155條路段、收管4267格路邊汽車格位，整頓車霸、路霸等占用問題，公有停車位讓更多人能公平分享，更全力推動透過智慧化管理，讓有限空間發揮最大效能。

家長可安心接送小孩

新北市交通局長鍾鳴時表示，為滿足幼兒家長安心接送及貨運司機短時間停車需求，新北市已完成763格智慧停車格，包含32所幼兒園242格家長接送格位、89條路段175格裝卸貨格位及4條一般收費路段346格智慧化車格。

鍾鳴時表示，新北市交通局已陸續於幼托場所家長接送停車格位建置智慧停車設備，採無紙化收費；在家長接送時段，依每個地點步行所需時間提供短時停車時間，讓家長可以安心下車進入校園接送小寶貝，無需2位家長同行顧車，更不用擔心車輛違規停放遭拖吊；短時停車滿足需求，路邊車格讓更多人安心使用，市民滿意度高達9成以上。

卸貨車格智慧化，每車格周轉率由3.02提升至8.48。(圖／新北市政府交通局)

貨車卸貨使用者付費

另隨著卸貨車格使用率愈來愈高，新北市府也在路邊裝卸貨車格導入智慧化服務，利用智慧化設施有效管理停車格，滿足都市生活新型態，更落實使用者付費，高度的周轉使用已服務逾6萬輛車次以上，每車格周轉率由3.02提升至8.48，平均每次停車裝卸貨時間減少到42分鐘以下。

交通局提醒民眾，停放於智慧停車格，不會收到紙本繳費通知單，民眾除可利用手機下載行動支付APP（Pi拍錢包、歐付寶、街口支付、停車大聲公、車麻吉、橘子支付、一卡通、萬付通及遠傳Friday錢包）繳納停車費，亦可利用金融電信、全國繳費網等多元管道繳費。

智慧化車格，有多元繳費方式，相當便利。(圖／新北市政府交通局)

次日亦可至四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK便利商店）多媒體機查單繳費，歡迎市民朋友善用智慧科技滿足現代生活。詳細內容可上新北市交通局官網（https://www.traffic.ntpc.gov.tw/）查詢。（新北市交通局廣告）