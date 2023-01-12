春天伊始，新竹縣繁花盛開，順著山、海雙主軸來竹縣，再循著5條五彩繽紛的農遊次軸帶，探祕處處精彩的竹縣農遊，是您新春踏青的最佳選擇。

黃金客庄

沿浪漫台3線來竹縣，滿眼盡是春雨洗滌後的蒼綠，這是新竹農遊的山軸線。到關西轉118縣道「黃金客庄」農遊帶，東安古橋、關西、新埔老街，洋溢著滿滿客家風情，一身喜氣的還有照門的落羽松，及最能體現此區黃金本色的新埔柿餅。

香草森林

台3線到橫山轉120縣道是「香草森林」農遊帶，薰衣草森林的紫色薰衣草這時正開得夢幻，那羅部落的金盞花如春陽般開滿山谷，賞完花可走青蛙石步道、馬胎古道，泡泡尖石溫泉。橫山往南的大山背地區農場正豐收柑橘，騎龍古道、豐鄉瀑布，滿含著芬多精等您來放鬆身心靈。

原鄉野趣

茶園橘鄉農遊帶的赤柯山苦茶油製作，看完苦茶油製作工藝還可品嘗苦茶油茶餚。(圖／新竹縣政府)

台3線到竹東轉122縣道是「原鄉野趣」農遊帶，新春山櫻一路綻放，櫻花山徑上有軟橋彩繪，還有賽夏、泰雅的部落文化體驗，有和平部落獵人學校和白蘭部落的生態導覽。往裡走可到清泉泡溫泉，暢遊三毛、張學良故居。山徑到底，還有觀霧山莊的霧社櫻王及霞喀羅古道的楓紅，一路美景讓人應接不暇。

茶園橘香

台3線到北埔、寶山、峨眉是「茶園橘香」農遊帶，最有名的農產就是東方美人茶和柑橘，新春正是柑橘的盛產期。綠世界、北埔老街、峨眉湖、十二寮等景點，很適合闔家前來訪春踏青。

綠色海岸

沿著海線走台61線到「綠色海岸」農遊帶，這區農遊以漁業體驗為主，有烏魚子、肉粽、魚丸、牽罟、搏魚等漁家體驗，能欣賞紅毛港的紅樹林生態、鳳崎的落日步道、坡頭漁港的石滬，還可吃得新豐美味的鹹鴨蛋。

綠色海岸農遊帶坡頭的石滬，體驗先民的捕魚智慧。(圖／新竹縣政府)

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