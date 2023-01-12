2023癸卯年，正是民間常說的「金箔金」兔年，國定古蹟嘉義城隍廟與民眾一起歡喜迎接金兔年，用DOUBLE-2（兔）的設計靈感，特別推出2023《好運DOUBLE兔》錢母，與民眾結緣，新春年初三、初四上午9時各限量發送1500個。

來城隍廟走春 限量錢母送予你

嘉義城隍廟推出「城隍長壽餅」，蘊含宗教祈福的心意，是最佳伴手禮。（廖素慧攝）

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，城隍廟位於東市場口，攤商及信眾都會來廟裡祈求生意順利、平安賜福、財運亨通，廟方請奉五路財神安座於財神殿，還有一只大「聚寶盆」，民眾來廟裡可以祈福求財，財源廣進，一路發發發。

賴永川說，2023《好運DOUBLE兔》錢母，外形延續往年鼠、牛、虎年的太極兩儀曲線，整體設計象徵「招財福祿DOUBLE（雙倍）來」的意涵，讓金兔年所有好事、福氣及財運加倍，大年初三、初四上午9時限量發送，現場排隊，送完為止，歡迎大家來城隍廟走春。

天然食材研製 蘊含祈福心意

嘉義城隍廟也特別設計推出「城隍長壽餅」禮盒，由城隍廟與烘焙業者合作，用簡單天然的食材研製「長壽餅」，外包裝融入「中元祭城隍夜巡」元素，有在地宗教文化特色。

賴永川表示，城隍廟延續2021年台灣設計展在嘉義市的理念，特別製作「城隍長壽餅」，從食材到外觀包裝，都蘊含宗教祈福的心意，希望城隍爺保祐大家健康平安，是帶回家與親友分享的最佳伴手禮。