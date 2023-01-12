迎接新年，國立自然科學博物館所屬的車籠埔斷層保存園區、鳳凰谷鳥園生態園區及921地震教育園區等3大園區，新春期間各推出搶紅包大對抗、春聯揮毫、吉祥物快閃拜年等應景熱鬧活動，並兼具自然生態原始山林、地震斷層及建築景觀及科學教育展示特色，邀請大小朋友闔家新年來走春，以知性感性之旅迎兔年。

車籠埔斷層保存園區 搶紅包大對抗

春節您收了多少紅包呢？車籠埔斷層保存園區從2023年1月23日至29日（春節初二至初八）推出「新春搶紅包大對抗」，入園民眾都可參加「趣味問答選邊站」活動，邀您來拚紅包，大小朋友可增加地質與防災知識，又可大顯身手搶紅包。

車籠埔斷層保存園區位於二高竹山交流道路衝，保存921地震後發現的世界級逆衝斷層，可實地觀賞清楚地斷層剖面，利用光雕投影影片呈現古地震造成的褶皺與斷層構造，富含研究保存與科學價值。其中，地質科學廳的展示豐富多元，包括珍貴化石、壯觀的槽溝剝片展示牆及3D裸視技術展示臺灣島的形成等。

「電磁視界2.0」元月起更新隆重登場

921地震教育園區隆起的操場跑道扭曲變形，令人怵目驚心。(圖／國立自然科學博物館)

「電磁視界」展區開展至今已滿5年，「電磁視界2.0」更新案2023年元月起登場，以拓展電磁科學主題的展示面向與手法，設有互動裝置，藉由測量將看不見的電磁波視覺化，帶民眾從玩樂中探索電力、電磁及能源科學的奧妙之處。每週六、日皆舉辦不同主題科教活動，適合國中小學童戶外教學、親子假日學習好去處，春節期間也舉辦了許多特別活動。

「地震別怕」立體書導讀會及地震避難體驗將於2023年2月11日舉辦，邀請故事老師帶領民眾閱讀，深入了解立體書內容，歡迎大家踴躍參加。

921地震教育園區 暢遊熱門景點迎新春

2023年春節1月23日至26日 （大年初二至初五）推出「籽兒兔兔」活動，邀民眾到921地震教育園區走春，感受地震的震撼，探索「井下觀測站」的奧秘，順道逛逛附近的光復新村、霧峰林家宮保第園區及亞洲大學現代美術館，都是新春熱門好去處。

1999年震撼全臺的921大地震，車籠埔斷層錯動，斷層線劃破當年霧峰光復國中，教室震毀、操場及PU跑道扭曲變形，經催化為「921地震教育園區」，並成為臺灣第一所地震主題博物館，也是最具代表性的地震防災教育基地。

園區內倒塌建築物經專業加固工法，挺過20年連年不斷的大小地震、風雨侵蝕，讓協助籌建的日本友館也佩服不已，五大展示館包括車籠埔斷層保存館、地震工程教育館、影像館、防災教育館及重建記錄館。

園區開放至今17年、累計超過500萬人次參觀，為長久保存景觀，斷層館戶外跑道、北棟毀損教室區進行薄膜工程；斷層館牆面、影像館露臺等進行防水工程施作，並增設「井下觀測站」等地震監測設施。2023年以友善、舒適的參觀環境，嶄新、蛻變的風貌，與民眾兔年共迎新春。

倘佯原始山林 森林溜滑梯樂趣無窮

鳳凰谷鳥園生態園區位於南投縣鹿谷鄉鳳凰山山麓，佔地約30餘公頃，有臺灣瀕臨絕種的保育類鳥禽「草鴞」、世界最大的鴿子「藍冠鴿」，還有世界各地可愛鳥禽包括巨嘴鳥、黑冕鶴等，山谷間還有的昆蟲、蝴蝶、兩棲爬蟲類等自然動物生態，還有大小朋友喜愛的「森林溜滑梯」。

歡迎闔家大小春節倘佯原始山林，近距離與鳥禽接觸，園區兼具自然與教育功能，開發挖筍、賞螢火蟲、青蛙觀察與觀星品茶等科教生態教育課程；「生命演示場」及「親禽園」體驗活動，都可讓您認識色彩繽紛、可愛且又獨特的鸚鵡及小鸚鵡的成長過程。

鳳凰谷鳥園生態園區 春聯揮毫 吉祥物拜年迎新春

「鳳麓飛春聯揮毫」在2023年1月14日及15日迎春熱鬧登場，邀請鹿谷、竹山等書法家現場揮毫，民眾遊園打卡可換春聯，數量有限，送完為止；吉祥物「橘寶」在2023年1月23日至25日（大年初二至初四）也會隨時現身拜年，發放神秘小禮物，祝福民眾迎春納福，鴻兔大展。

「鳳凰谷鳥園生態園區40週年暨檔案特展」自2022年11月1日起登場，將展至2023年10月31日，展出「鳥槽地」三園區發展時期重要的歷史影像、重建紀錄及公文紀錄等珍貴歷史資料，帶您一起走過光影穿越時光，感受40年的歲月。

車籠埔斷層保存園區的生態廊道。(圖／國立自然科學博物館)

（國立自然科學博物館廣告）