台灣燈會睽違23年重返台北，2023台灣燈會將打造融入都會的「城市型燈會」，讓城市各個角落綻放光芒，並以「光源台北」為主軸，規畫4大展區、1座主燈、6座副燈，燈會場地達168公頃、將展出300件以上的作品，並串連12個行政燈區推出特色主題花燈，從2月5日開幕展至2月19日，讓大家一連15日都能欣賞豐富多彩的花燈，感受台北的熱情溫暖。

光球主視覺 象徵新年首次月圓

台灣燈會主視覺以台北盆地為基底，讓分布在盆地中的家家戶戶點起希望的燈火，凝聚成巨大的希望光球，冉冉升空的光球綻放溫暖和煦的光芒，象徵新年過後的第一次月圓，渲染整座城市並延續這份美好，台灣燈會從2月5日正式開幕後，活動時間為周一到周四下午2時至晚上10時，周五到周日上午10時到晚上10時，各展區亮燈時間則為晚間5時至10時。

驅散疫情陰霾，迎接疫後台灣第一場國際大型活動，台灣燈會首次在台北都會區舉辦「城市型燈會」，作品散布在高樓建築間、讓燈光穿梭在城市巷弄，用捷運串起燈會各場域，從捷運忠孝復興站、忠孝敦化站、國父紀念館站、市政府站延伸至台北101/世貿站，串連東區商圈、信義商圈，涵蓋松山文創園區、國父紀念館、台北101、四四南村等城市重點場域，同時串連台北12個行政燈區，讓台北處處都有特色花燈可欣賞。

巷弄亮起來 捷運串聯燈會場地

四大展區首先是捷運藍線從忠孝復興站、經忠孝敦化站到國父紀念館站間，位於東區商圈的「光展區」(黃色)，每件作品如同希望之光坐落在商圈巷弄，融入生活空間，帶領台北走向潮流尖端，重新演繹台灣驕傲；接著在國父紀念館站出站往北走，位於松山文創園區的「源展區」(橘色)，累積超過百年歷史的台北，擁抱來自各地的多元文化，利用不同族群的語言、音樂旋律與圖騰符號，展現多元共融的作品。

同樣以捷運國父紀念館站為輸運樞紐的「中央展區」(紅色)，包含國父紀念館及市府市民廣場（南、北兩區），台灣燈會主燈也坐落於此，預計將整座國父紀念館打造為「最經典的燈」，另外還包含開燈台、3座副燈及多個主題燈區，將融入創新規劃，結合傳統花燈藝術與現代光影多媒體科技。

▲從信義商圈到東區商圈，燈會讓台北夜晚布滿光點。(圖／臺北市政府觀光傳播局提供)

最後，搭捷運藍線抵達市政府站，或透過捷運紅線抵達台北101/世貿站，進入位於信義商圈的「未來展區」(藍色)，為台灣現今最具國際、時尚潮流的商業區，此區讓作品帶領我們感受台北的潮流文化、數位科技、永續未來，而展區內的四四南村，則是具有時代意義的場域轉化新生成為現代世外桃源，象徵台北城市的永續未來。

玉兔當主角 主燈呼應光源台北

主燈造型以「玉兔壯彩」為主題，呼應「光源台北」主題，三座副燈分別以「蟠龍獻瑞」致敬千禧年台灣燈會九龍燈意象、「從心出發」以感恩之心感謝疫情期間辛勞的醫護人員，以及「躍動未來」打造有別以往傳統花燈形式的科技副燈，展現台灣燈會從經典到創新的精神。

台北小旅行 搭貓纜遊樟湖步道

欣賞台灣燈會之餘，也可以藉此來場台北小旅行，像「漫遊三貓與茶香的邂逅」先搭捷運到動物園站，來場貓空纜車體驗，品嚐茶香風味餐，漫步樟湖步道，下午再到四四南村欣賞燈飾；「走尋台北老記憶 挖掘復古新味道」則可遊覽大稻埕迪化街、永樂市場，並走訪台北霞海城隍廟、新芳春茶行、臺灣新文化運動紀念館等地，接著到寧夏夜市一飽口福後，再悠閒遊逛台灣燈會，重新感受台北的城市魅力。（更多自由行遊程請上燈會官網查詢）

▲「未來展區」內的四四南村，是具時代意義的場域轉化新生為現代世外桃源。(圖／臺北市政府觀光傳播局提供)

（臺北市政府觀光傳播局廣告）