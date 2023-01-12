原住民族語言與文化是宜蘭縣教育瑰寶，縣內原住民族教育是縣長林姿妙施政重點之一，宜蘭縣領先全國設立南澳國高中原住民族實驗專班及大同實驗國中，另有武塔國小、東澳國小及南山國小等3所原住民族實驗小學，占原鄉學校的比例達36％，正是宜蘭縣政府、學校及部落齊心推動原住民族教育的最佳寫照。

補助學校軟硬體建設

縣長林姿妙上任以來，格外重視原住民族實驗教育的發展，大力補助學校軟硬體建設，泰雅家屋、竹屋或獵寮等傳統建築一一在各實驗學校重現，為最有原住民族文化的學習場域；在人力與資源挹注方面，自108學年度起由縣府經費支持學校聘用1位專案人力，做為學校實驗教育教學與行政支援人員。

同時訂定宜蘭縣各級學校發展實驗教育經費補助原則，訂定辦理實驗教育的學校，於第1年可申請80萬元縣款補助，第2年起每年可申請50萬元的經費補助，是目前各縣市最具體以專案人力與縣款經費來支持原住民族實驗教育的地方政府。

▲「山林智慧」、「燒墾生活」、「狩獵文化」等，都是原住民族實驗學校主題課程的發展軸線。(圖／宜蘭縣政府教育處提供)

主題課程傳承與創新

「山林智慧」、「燒墾生活」、「狩獵文化」、「編織美學」、「祭儀樂舞」等，都是原住民族實驗學校主題課程的發展軸線，近年來宜蘭縣在「實驗教育中心」、「原住民族教育資源中心」與「實驗學校」的共同合作下，讓原住民族的孩子展開屬於自己語言與文化的學習成長，進而擁有分享、傳承與創新自我文化的使命。

宜蘭縣已在大同鄉、南澳鄉，分別架構從1至9年級和1至12年級的原住民族實驗教育之族語與文化課程，下一階段的展望，縣府將著力於「原住民族學校」之擘畫，積極評估成立第2所原住民實驗完全中學的可行性，期待讓宜蘭縣兩個原鄉都能實施12年一貫之原住民族實驗教育課程。

▲「編織美學」是部落的特色，也顯現文化傳承的意義。(圖／宜蘭縣政府教育處提供)

（宜蘭縣政府教育處廣告）