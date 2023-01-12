說起北台灣的「貓村」，許多人第一直覺就想到知名的猴硐，而近年以貓村聞名的猴硐，在1970年代曾經是台灣最大的煤礦產區，在那個淘金夢蓬勃發展的歲月，除了猴硐，周邊的三貂嶺、牡丹等地區也乘載著礦業發展的歷史。

瑞三鑛業整煤廠 刻畫礦工故事

為了將早年礦工們的故事，以及過去那個風華年代的人文遺跡保存下來，新北市政府觀光旅遊局和文化部合作，讓座落於猴硐火車站對面的「瑞三鑛業整煤廠」重新修復並於室內布設主題展覽，更彙整了礦工耆老的故事、歷史文件、礦工文物及整煤廠選洗煤礦生產流程等資料，重新展現在世人眼前。

「瑞三鑛業整煤廠」的修復工程採用日據時代遺留的檜木與杉木舊木料，運用大木匠師精湛的手藝與現代工法，修復後的整煤廠1樓為鋼筋混凝土構造，2、3樓為木構造，完整展現出舊時風貌，民眾參訪時也可欣賞建物的匠藝技術，為兼具教育意涵與休閒旅遊的好去處，且位於室內的展覽空間，也非常適合納入下雨天的景點口袋名單！

瑞三鑛業整煤廠的開放時間為每日上午9時至下午6時，內部的文史導覽預約時間為上午10時和下午2時，遊客可在前一日的下午4時前報名，休館日為每個月的第一個星期一。

▲瑞三鑛業整煤廠內部。(圖／新北市政府觀光旅遊局提供)

三貂嶺生態友善隧道 與蝙蝠相遇

鄰近猴硐不遠的三貂嶺，則有一處榮獲「2022年國家卓越建設獎」殊榮的「三貂嶺生態友善隧道」，全長3.19公里，是全台灣首座採用鋼筋作為鋪面的隧道，將塵封37年的舊三貂嶺隧道轉型結合自然生態，使用生態友善工法，讓隧道內抬頭就有機會見到倒掛的蝙蝠，非常特殊！除了沿路細細感受隧道內部的幽靜美好外，這裡還有一處「鏡面水池」，旅人們都一定會在這裡留下美麗的剪影，也是網美必拍的祕境點。

逛累了的旅人想填飽五臟廟，可別以為三貂嶺是美食沙漠！近年不少充滿個性、超好拍的廢墟風咖啡廳也在三貂嶺陸續插旗，不管是想來一杯美味的咖啡，或是點份Pizza、義大利麵，三五好友分享大快朵頤，都可在這裡獲得滿滿的充電能量。

牡丹老街 享受山藥奶昔

牡丹，在花語上擁有「幸福」之意，而距離猴硐、三貂嶺不遠處，從猴硐沿著侯牡公路往東南方的方向，就有這麼一處讓人身處其中，可以深切感受到寧靜幸福的聚落牡丹。

不同於人聲鼎沸的老街氛圍，牡丹老街的靜與慢，更讓人沉醉在每一次的呼與吸之間，漫遊徜徉在一種安寧、恬靜、知足的幸福感，但若以為這樣的老街必定安靜過了頭、甚麼特色都沒有那可就誤會大了！在牡丹老街上除了有呈現舊時代在地家戶風景的壁畫可欣賞外，還有運用山藥做成相當特殊的「山藥奶昔」小店，店內除了提供飲料外，也有非常多種口味的厚片吐司可選擇，很值得一嘗，非常推薦民眾前往！

▲三貂嶺生態友善隧道內的絕美鏡面水池。(圖／新北市政府觀光旅遊局提供)

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