桃園海岸得天獨厚，擁有許厝港濕地、草漯沙丘、觀新千年藻礁、海客牽罟文化、新屋百年石滬等自然生態與人文景觀，都是上天賜予我們的豐富資產，五處海岸環境教育設施場所更串連成為全國最大的海岸環境教育廊帶，並與國際知名線上旅遊平台KKday合作，推出多條極具特色之生態遊程，透過「桃園ALL好遊」網站，提供大家線上選購、行動支付，並可進行紅利積點及好康兌換，您準備好了嗎，快一起來探索桃園海岸。

許厝港 重要濕地賞鳥趣

許厝港濕地橫跨大園及觀音沿海，位於候鳥南遷北返路線的中間點，被國際鳥盟評為重要野鳥棲地，一年四季幾乎都可賞鳥，是國內觀賞全世界約僅存2000至3000隻的唐白鷺的主要據點，也曾觀察到世界上飛第一快的鳥類遊隼，更常見成群的黑腹濱鷸紛飛於天際，傍晚橘紅色如蛋黃般的日落景色更是一絕，吸引眾多賞鳥人士及遊客前來許厝港濕地，是必訪的祕境景點。

草漯沙丘 網美打卡熱點

草漯沙丘地質公園綿延8.1公里、高21公尺是台版撒哈拉沙漠，隨風滾動的沙粒，構成起伏的沙丘及蜿蜒的沙紋，極具線條感的美景，是許多網美、婚紗、電影及音樂影片拍攝的熱點。踩著鬆軟的沙子，登上沙丘之頂，映入眼簾的是整片藍天海景、綿延沙丘及濱海風車，特別是落日餘暉，將沙與海染成一片金黃色的大地，獨特浪漫的氛圍更是不能錯過的絕佳景緻。

▲來新屋石滬體驗先民捕魚的智慧也認識海洋生物。(圖／桃園市政府環保局)

觀新藻礁 自然生態教室

觀新藻礁橫跨觀音區及新屋區，於2014年公告劃設「觀新藻礁生態系野生動物保護區」，其海岸潮間帶為最天然的藻礁大教室，各式各樣的生物如兇猛酋婦蟹、深蝦虎魚、珠螺甚至柴山多杯珊瑚等，都生活在藻礁生態系，更可結合鄰近的「藻礁生態環境教室」以實物觀察及多媒體互動來場藻礁千年之戀，非常適合一家大小於乾潮時來到觀新藻礁海岸觀察生態。

新屋石滬 Fun假好去處

新屋石滬擁有台灣本島保存最完整的石滬群，蜿蜒於新屋蚵間海岸潮間帶，是先民的捕魚神器，也是觀察潮間帶生態的好去處，想知道石滬如何徒手堆疊而成，想體驗如何利用石滬捕魚，不妨來走訪新屋蚵間石滬群。

海洋客家牽罟文化館

新屋區客家人口比例高達8成，發展出獨特的「耕海」文化，這裡的「牽罟」是桃園客家先民發揮團隊合作、利益共享又生態友善的傳統捕魚方式。由舊海防哨所轉型的海洋客家牽罟文化館，1樓為農漁事體驗區及生態水族區，2樓為戶外休憩區，3樓為特別保留的軍事瞭望台，可遠眺牽罟灣的無敵海景，館內展示牽罟歷史照片及捕魚器具，來到這除了可享受道地牽罟風味餐外，也能走訪舊時的魚路古道，深入了解海洋客家文化。

市府海管處持續推動各項建設，於新屋打造觀滬步道及平台，讓遊客欣賞新屋石滬之美，連通濕地與沙丘的許厝港自行車景觀大橋也即將通車，未來在海岸南北兩大軸心將分別設置許厝港及永安低碳轉運中心，提供遊客諮詢、停車場及自行車租賃等服務，並藉由自行車道串聯海岸景點，以低碳樂活的方式暢遊海岸線，營造多元親水空間，讓民眾親近海洋進而愛護海洋。

▲許厝港濕地擁有潮間帶、沼澤、沙洲等豐富多樣的生態環境。(圖／桃園市政府環保局)

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