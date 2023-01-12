桃園以聯合國2030年永續發展議程的17項永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs）為施政標竿，建構涵蓋經濟成長、社會進步及環境保護三大面向的永續城市。自2019年起，桃園以SDGs為市政架構，強化連結施政方針，市府團隊全面檢視業務，於2020年首度出版桃園市自願檢視報告（Voluntary Local Review，VLR），並於次年成立了永續發展會，作為精進永續政策的里程碑。

三大部分檢視政策

桃園為推動永續發展持續訂下更完善的衡量指標，做為未來發展願景的目標與期許，2022年8月出版桃園市VLR2.0，分為三大部分進行政策檢視。第一部分為質化訪談論述，以十大亮點專題形式，專訪13位利害關係人，用質化論述的方式檢視永續發展政策的施政成果；第二部分進行計畫盤點，透過永續發展會進行政策盤點，檢視292項施政計畫與永續發展的契合程度；最後部分為量化指標呈現，以59項評估指標確認施政進度。

獲企業永續獎肯定

為呈現桃園永續發展成果，拍攝「永續桃園‧幸福未來的期許」影片，記錄自然無毒耕法韭菜青農、海廢回收青創業者、偏鄉原住民教師及印尼語通譯老師，在地方創生、海洋保護、偏鄉教育及多元文化等面向的努力，並期許未來十年，在永續的路上持續與桃園一起攜手同行。

▲桃園打造多元、友善、尊重的公共空間，讓所有的市民，無論年齡、性別、身心障礙，都能在此找到自己的一片小天地，圖為風禾公園。（照片來源：桃園市政府觀光旅遊局）

桃園市VLR2.0於「2022亞太永續行動博覽會」桃園館進行發表及策展，榮獲2022台灣企業永續獎政府機關永續報告書「白金獎」，桃園將以此份報告為基準，持續檢視政策的施行成效，冀望能與所有市民夥伴們攜手共好，打造幸福永續的未來。

十大亮點專題

1.防疫篇：桃園成功展現了防疫的韌性，在疫情的各個階段成功挺過，背後功不可沒的是每位醫護人員、防疫前線人員，以及全體市民的合作。2.淨零篇：2022年桃園宣布淨零路徑，將2050年淨零目標納入低碳綠色城市自治條例，朝零碳城市的目標邁進。3.海洋篇：桃園貫徹循環經濟的精神，致力於打造「零廢棄」、「再利用」的環保都市，讓桃園在各面向均能永續發展。4.公園篇：桃園打造多元、友善、尊重的公共空間，讓所有的市民，無論年齡、性別、身心障礙，都能在此找到自己的一片小天地。5.社宅篇：桃園推動社會住宅政策，照顧弱勢及青年族群的居住需求，實現居住正義並健全住宅市場，保障每個人居住的權益。6.宜居篇：桃園是多元族群共融的城市，設立新住民機構及場館，統籌相關資源，提供新住民生活上的諮詢及協助，打造多元文化、友善包容的宜居家園。7.教育篇：生育率為六都第一的桃園，每年編列的教育科學文化預算皆占總預算比例的首位，期望透過科技弭平教育斷層，持續為下一代打造永續創新的教育環境。8.文化篇：無論有形或無形的文化資產，桃園期盼藉由良性的互動，讓空間得以被保存、文化得以傳承，並期許在日後發展出更多可能性。9.創生篇：桃園擁有許多優秀的農業團隊，希望藉由培育更多優秀青農，活化在地農業、推廣有機農法，促進在地特色邁向永續發展經營。10.消防篇：桃園透過制度改革、人員編制、設備升級及所有消防員的努力，將在消防救護上更上一層樓！

▲桃園是多元族群共融的城市，設立新住民機構及場館，統籌相關資源，提供新住民生活上的諮詢及協助，打造多元文化、友善包容的宜居家園，圖為桃園市新住民文化會館。(圖／桃園市政府研考會)

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