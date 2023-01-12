防疫戰線，用團結對話

疫情的衝擊進入第三年，漫漶至各行各業，但抗疫戰線可不能停，強力執法，未戴口罩，抓！偷營業八大，抓！關懷包也協助運送，還有外籍人士的防疫處置，疫苗施打站的守護，我們也一肩扛起。

危機處理，用專業對話

111年8月11日深夜的東大路輪胎行縱火案，局長及同仁皆在場，各司其職，保護現場且迅速破案；同月22台南雙警命案，犯嫌在逃，研判搭乘客運新竹，局長與55名夥伴提早布局，後不費槍彈不傷一人逮捕犯嫌；同月30日，天道盟太陽分會長槍擊案，犯嫌狡詐，換裝燒車，歷經一個月拂曉出擊攻堅逮捕，現羈押禁見。

▲局長郭士傑關心上學孩童安全。(圖／新竹市警察局提供)

年輕城市，用積極對話

還記得竹市警局小編在新竹大小事社團回應的一句話：「複雜的交給我們」至今仍廣為流傳。

其實，這就是與市民對話最關鍵的部分：「聆聽」。我們重視年輕新竹的聲音，讓人民大方地說，然後同理，積極處理並且誠懇回應，從第一線員警到網路小編，聆聽的對象也從市民、民代、到我們自己的同仁，利用多元活動跟管道，滾動式檢討精進自己。

我們深信，當一個能讓市民依賴信任的機關比當一個具有口碑的機關更值得挑戰，讓我們用對話累積的心得，探索、省思、進步和改變，來熱情迎接下一年！

▲公共關係科宣導警政議題。(圖／新竹市警察局提供)

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