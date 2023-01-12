苗栗縣政府近年來持續推動青年創新創業輔導等青年相關事務，積極為青年服務、促進產業經驗交流，讓青年能根留在地，促進地方發展。農曆年節將至，長達10天的春節長假，苗栗縣政府也歡迎來到苗栗走訪在地青年店家。

位於青創指揮部1樓的青年創業坊自成立來，提供青年創業一條龍及一站式服務，擔任起整合青創資源、輔導與協助申請計畫等媒合的角色，並針對青年需求開設創業課程，透過活動及課程促進青年朋友交流合作，成為創業路上共同夥伴。

念清居 手沖咖啡在地餘韻

青年創業坊2022年舉辦「巷弄菁潮流 苗青創業家」青年創新店家選拔活動，發掘及扶植剛起步具潛力的青創店家，並精選3家優質商家，提供讀者春節踩點。位於通霄的「念清居」（苗栗縣通霄鎮通東里中正路19-5號），由於對阿公的思念及為了延續阿公當時的好客，將阿公經營的腳踏車店保留並轉型為精品手沖咖啡店。

「念清居」秉持分享的理念，店主將自己所學習到的咖啡知識，分享給有興趣進入咖啡世界的人，讓更多人能夠認識精品咖啡，同時讓到訪者沉浸在古樸與文化氛圍的懷抱中。阿公的最愛、好望角微風、虎頭山之戀，是高人氣也結合在地餘韻的手沖咖啡品項，每個月定期舉辦的深夜咖啡館，讓精品手沖咖啡同好趨之若鶩，也加深對通霄行旅上的記憶。

▲「Vu cafe 烏色咖啡」以黑色為主題，是一家獨具一格的黑調極簡文青風格咖啡廳 。不僅在店鋪裝潢陳設風格上大玩黑色創意，餐點也以黑色為主題推出各式各樣客家風味的餐點、伴手禮。(圖／苗栗縣政府提供)

烏色咖啡 餐點玩黑色創意

黑色，在客語發音上是烏（Vu）色，而在苗栗市內有間以此命名的黑色系主題複合式咖啡廳，「Vu cafe 烏色咖啡」（苗栗縣苗栗市縣府路102號），不僅在店鋪裝潢陳設風格上大玩黑色創意，餐點食材上也不馬虎，招牌極致黑炸雞翅、大人系烏色鬆餅、深邃式烏色特調咖啡、白醬鮮桔佐香煎雞肉義大利麵等料理，結合西式與客家食材，無不衝擊感官及味蕾。業者更開發黑色伴手禮如烏色鳳梨酥、烏色草莓鳳酥、冷凍烏色炸雞翅等，將在地特色與食材推向市面，讓大家看見更多不同面向的苗栗客家飲食文化。

猫狸村 懷舊與現代感衝突

苗栗縣政府近年來持續推動青年創新創業輔導等青年相關事務，積極為青年服務、促進產業經驗交流，讓青年能根留在地，促進地方發展。農曆年節將至，長達10天的春節長假，苗栗縣政府也歡迎來到苗栗走訪在地青年店家。

位於青創指揮部1樓的青年創業坊自成立來，提供青年創業一條龍及一站式服務，擔任起整合青創資源、輔導與協助申請計畫等媒合的角色，並針對青年需求開設創業課程，透過活動及課程促進青年朋友交流合作，成為創業路上共同夥伴。

同樣坐落於苗栗市的「猫狸村Miaoli Village」（苗栗縣苗栗市府前路43號），是間充滿回憶和時代感的老房子，屋齡高達60年以上的庭園式老宅，外觀保留著古早味紅磚牆及鐵窗花，餐廳內部則以半餐酒館元素進行改造，懷舊與現代感的衝突是猫狸村給人的深刻印象。

負責人帶著學成歸鄉回饋地方的初心，透過料理闡述家鄉與自己的故事，並研發「猫狸棒」伴手禮，招牌花生口味，選用苗栗後龍60年老店的9號花生，百分之百花生粉製成；茶香口味，採用苗栗在地韻香紅茶，搭配南投百年茶廠的蜜香烏龍而成，絕不添加任何加工食品是對產品的堅持，開業1年已在地方上得到眾多回響。

苗栗山城之美值得您前來駐足欣賞，品嘗在地、深入客家文化，感受苗栗好青年的熱忱與熱血。

▲「猫狸村Miaoli Village」活化60年歷史老宅，結合現代與傳統改造為廣受歡迎的餐酒館。也推出「狸棒」伴手禮，廣受消費者青睞。(圖／苗栗縣政府提供)

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