近年空氣品質日漸受到台灣社會大眾重視，如何在工作及居家環境營造乾淨清新的空氣，成為現在消費者最重視課題。中鋼集團旗下子公司—中宇環保工程公司在2021年7月在中鋼公司專業技術指導下開發活性碳吸附材，並運用在自家品牌-中宇GO清淨空氣清淨機的濾材裡，市場詢問度熱絡。

中宇GO清淨600A、800A空氣清淨機 有效吸附家中異味

中宇空氣清淨機有別於市面上多數廠牌的特色，在於活性碳濾材除有效過濾菸味、臭氣、甲醛等有害氣體外，更能針對酸性（SOX、NOX、HCl）及鹼性氣體（氨氣)等特殊氣體進行吸附處理。

消費者實際體驗後指出，發現平常瀰漫異味的客廳已不再受異味困擾，很驚訝活性碳居然具備如此強大的吸附功能，才了解原來空氣清淨機最重要的就是濾網，對於髒空氣處理的效果及速度備受肯定。

▲中宇GO清淨600A、800A空氣清淨機，有助於家中隨時維持好空品。 (圖／中鋼集團提供)

另外，寵物飼主也反映，可改善家裡寵物的過敏體質，同時異味也降低不少，讓其他同住家人不再抱怨寵物產生的臭味，保護家人的身心健康，一舉數得。

中宇GO清淨2000B空氣清淨機 適合大坪數廠房、電氣室使用

中宇公司也為工作環境的空氣品質把關，2022年攜手高雄科技大學共同研發，並推出適合大坪數廠房、電氣室使用的「中宇GO清淨2000B空氣清淨機」。

除風量增大可適用大坪數（60坪）外，濾材的活性碳填碳量更達到10公斤，並具備UVC紫外線殺菌燈及智能感測7吋人機操作面板，推出即受到不少國內外廠商的青睞及肯定。

「中宇GO清淨2000B空氣清淨機」可應用於鋼鐵業、食品加工業、紡織化纖產業等，對於工作環境的空氣品質改善顯著。

▲中宇GO清淨600A、800A空氣清淨機，有助於家中隨時維持好空品。 (圖／中鋼集團提供)

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