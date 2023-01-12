近年高雄岡山及橋頭地區重大建設不斷，隨著高雄捷運紅線向北延伸，生活機能不斷提升，加上許多在地美食及文化歷史園區，充分展現北高文化地景魅力。其中知名金鐘戲劇《一把青》的主要拍攝場景就在岡山醒村，劇中訴說空軍生活情感動人心弦，隨著當地圍籬拆除並對外開放參觀，斷垣殘壁之中，仍依稀可見昔日風華。

《一把青》拍攝場景 體驗空軍生活

醒村緊鄰陽明公園、兆湘國小、欣欣市場以及捷運南岡山站。不受外界繁華干擾，步入醒村，歲月時光宛如溪流，將動亂年華淘洗為思古幽情，儘管建築早已破陋，但一磚一瓦都是時代變遷的見證者，梳理歷史脈絡。

醒村共有7棟建築，原為日本海軍航空隊宿舍群，國民政府接收後，改為空軍官校飛行教官住處，俱樂部和禮堂建築立面融合和洋特色，連續拱圈迴廊形式優美雅緻，是全台唯一擁有「洋味」風格的眷村。

2017年高市府將醒村全區登錄為「文化景觀區」，2020年戶外公園區域與工作站對外開放，成為高雄眷村文化地景的櫥窗。高市府為園區爭取到文化部經費，積極修復嚴重損毀的建物，未來醒村可望成為北高雄青創基地。

「羊肉、蜂蜜、豆瓣醬」為岡山3寶，遊客一定不能錯過聞名全台的「岡山羊肉」。早期岡山與田寮鄰近鄉鎮山羊繁殖、羊隻買賣熱絡，岡山發展為羊隻集散地，羊肉美食也隨之興盛，在地傳統美食融合大江南北眷村文化，成為岡山在地知名觀光品牌，為了迎合民眾多變口味，業者自創醉羊蹄、鐵板羊肉、川七炒羊肉等料理，每道都令人回味，絕對值得品嚐。

▲遊客可搭乘五分車觀光小火車，體驗昔日甘蔗田間的時光流轉。(圖／高雄市政府新聞局提供)

橋頭糖廠 古木參天市定文化景觀

民眾搭乘捷運紅線步出橋頭糖廠站就可以看到百年歷史市定文化景觀「橋頭糖廠」。作為全台首座現代化機械式製糖工廠，園區內古木參天，至今仍保存完整歷史、藝術、人文、生活等製糖工業遺址，而沿襲日治時代的社宅事務所與俱樂部外觀，仿歐洲建築風格，架高的地基、迴廊與連續拱門別有一番風味。 園區內1940年建造的廠長宿舍，修復後也變身具日本風味的茶道院，遊客不需出國也能感受到日本京都味，豐富的文史展示空間和公共藝術創作場域增添文化遊憩魅力。高市府也時常在糖廠舉辦藝文活動，藝術工作者的創作留在廠區內與糖廠景物融為一體，也成為最佳裝置藝術。

高捷橋頭糖廠站最特別的就是人氣貓咪站長「Mikan蜜柑」，每到值勤時間就會吸引大批旅客駐足拍照，只見蜜柑盡忠職守坐在椅子上，雙眼瞇起似乎有些職業倦怠，可愛又搞笑的模樣融化每位遊客的心。

遊客來到橋頭糖廠絕對少不了冰品，原台糖展售館位於園區的中山堂，除了招牌紅豆酵母冰，還有紅豆雪花冰及各式口味枝仔冰，獨特香氣讓人回味無窮。

旅遊資訊：

▲岡山醒村／高雄市岡山區醒路88號

▲橋頭糖廠／高雄市橋頭區糖廠路24號

交通資訊：搭乘高雄捷運紅線至橋頭糖廠站(R22A)

▲人氣貓咪站長「Mikan蜜柑」融化每位遊客的心。(圖／高雄市政府新聞局提供)

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