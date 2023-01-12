春節連假長達10天，建縣300年的彰化絕對是走春最佳景點，除了有傳統知名的鹿港天后宮、八卦山大佛等，苗木之鄉永靖還有一處近年竄紅的熱門打卡景點「成美文化園」，除有百年古厝、日式庭園、四季花園，還有落羽松祕境。

日本黑松 渡海來台

位於彰化永靖的成美文化園是全台唯一擁有藝術裝置、古蹟底蘊的創新文化園區，也是少數公開展示珍貴老樹的場域，其中園區內的日本黑松是在日治時代從日本海運來台，經田尾園藝家黃天鶴收藏照護多年，最後才移植到成美文化園。為了照護這棵樹齡逾200年的黑松，除地下設有監測水位設備外，每年還要請30位的修剪師傅進行維護，以維持最佳的狀況供遊客鑑賞。

園區內另一大亮點「成美公堂」，是百年閩客建築，921之後由國內多位巨匠，以八大傳統工法修復，不僅典藏傳統技藝，建築中的各項細節設計，更重現百年常民文化。(圖／成美文化園提供)

設計靈感 融入台菜

園區內另一大亮點「成美公堂」，是百年閩客建築，921之後由國內多位巨匠，以八大傳統工法修復，不僅典藏傳統技藝，建築中的各項細節設計，更重現百年常民文化，讓遊客可一窺苗木之鄉永靖的歷史縮影。

文化園區另有松柏軒景觀餐廳，以日本足立美術館為設計靈感，融入當地特色的創意台菜，世外桃源般的用餐環境也讓松柏軒每到假日總是一位難求。