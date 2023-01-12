十八羅漢山自然人文協會

十八羅漢山自然與人文協會致力於發展生態旅遊，遊客造訪推薦「隧道」及「U型溪谷」2條路線，隧道行程以介紹隧道歷史、礫岩地質地景、蝙蝠棲地等生態導覽為主；U型溪谷帶領遊客認識溪谷生態、六龜樹枝狀水系、伏水流等生態景觀，各1小時覽導行程，讓您更進一步了解十八羅漢山。

隘寮社區發展協會

隘寮社區發展協會以原生樹種「黃荊」開發不同新創產品，早期平埔族用它來淨化場域與祭祀，同時會取枝條點燃驅蚊，天然成分有助於身心放鬆。近年社區致力推動黃荊產業，創新推出黃荊料理、洗沐系列，呈現在地獨特商品，頗受消費者喜愛。

▲過年來澎湖玩，歡迎來澎湖一條根故事館。(圖／勞動部勞動力發展署高屏澎東分署提供)

吳若石神父全人發展協會

天主教白冷會吳若石神父，人稱台灣腳底按摩之父，自1979年開始傳授「足部反射健康法」為民眾服務，透過刺激人的足底反射區，對應到器官或部位，以達到保養身體，讓生理機能順暢。吳神父長期深耕台東長濱鄉，訓練當地居民與新住民習得技能，期望透過足底保健，增加經濟收入，提升生活品質。

澎湖縣一條根保健作物生產合作社

早期野生一條根出自於澎湖，學名叫做「澎湖大豆」，是台灣原生種。澎湖離島地域隔絕獨立少受汙染，「保證責任澎湖縣一條根保健作物生產合作社」以友善環境、有機天然方式，運用廢耕地活化，以深入地底玄武岩中的天然深井水灌溉，栽種出富含豐富微量元素的澎湖大豆一條根。合作社在澎湖中央老街設立「澎湖一條根故事館」，販售常見保健產品外，也研發成飲品、滷味。

旅遊資訊：

▲高雄市六龜區十八羅漢山自然人文協會 電話：0905-635652

▲屏東縣內埔鄉隘寮社區發展協會 電話：08-7995044

▲中華民國吳若石神父全人發展協會 電話：089-831428

▲保證責任澎湖縣一條根保健作物生產合作社 電話：06-9269011

▲ 領航員：郭耿華（勞動部勞動力發展署高屏澎東分署長）。今年農曆春節有10天連假，勞動部高屏澎東分署特別精選4個勞動部多元及培力就業單位經營景點，與推薦特色行程，邀您帶家人出遊走春，體會在地居民為家鄉付出的心血，並感受獨特的地方之美、文化特色。(圖／勞動部勞動力發展署高屏澎東分署提供)

（勞動部勞動力發展署高屏澎東分署廣告）