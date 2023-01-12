草嶺，位於雲林古坑鄉，歷經921大地震摧殘後道路中斷，草嶺也因此與世隔絕，間接促使山林裡的自然生命得以休養生息，如今隨著縣道149甲線重新修復開通，這座雲林的後花園也再現風華，雲林縣政府此次以最不打擾山林的方式重新走入森林，積極發展森林療癒產業，與台大實驗林團隊攜手深入草嶺深山中探勘，歷經一年多的量測與研究，竟然有驚人的發現。你知道嗎？草嶺擁有一般公園40多倍的負離子，濃度竟然高達18440個/立方公分！光是杉林步道、木馬古道就擁有高達363種植物、196種昆蟲、83種鳥類，旺盛的生命力在此地孕育著，生生不息。

山林中傾聽內心 導覽員引領

你有多久沒有好好傾聽內心的聲音了呢？多久沒有感受內心的平靜？歡迎來草嶺釋放身心靈，找尋內心最深處的悸動，在這避世祕境中暫時忘卻塵囂，你可以到雲嶺之丘感受「坐看雲起時」的輕鬆寫意；也可以到五元兩角聆聽竹濤聲浪；來到如日本嵐山的「木馬古道」感受踩上去會Ｑ彈的竹林步道；在萬年峽谷感受大自然的鬼斧神工，這座草嶺森林療癒基地，慢慢的靠近、靜靜的體會，它也會回饋你最美好的心靈富足，雲林的後花園，分享給你，一起來感受吧！

在雲林縣政府的努力下，除了2021年成功培育25位森林療癒導覽員，2022年10月中旬舉辦首場「草嶺石壁森林療癒祭」，縣府也爭取到6200萬元經費，預計2023年將完成步道設施、景觀節點、指標系統的建置，並打造竹構地景藝術作為地區意象及民眾打卡點，這裡會悄悄地轉變成一個更友善、更完整的療癒基地。

雲嶺之丘。圖／雲林縣政府提供)

森林療癒旅遊景點推薦

▲此生必去的絕美秘境－ 雲嶺之丘

雲海與茶園，層層山巒與無邊界市景，熱茶與麵線糊，氤氳香氣與最道地美食，有一個地方，可以滿足這些絕佳享受，就在雲林的雲嶺之丘！有「天空之城」之稱的雲嶺之丘，海拔約1650公尺，橫跨雲嘉南3縣市，擁有欣賞玉山、阿里山脈的絕佳視野，360度零死角觀賞日出、夕陽及雲海美景，早晨能在這觀賞日出，近午時則雲霧繚繞，感受遼闊的超無敵視野，隔絕城市的喧囂，感受「坐看雲起時」的輕鬆寫意。

台版小嵐山－五元兩角

草嶺山上沿著林道蜿蜒的竹亭，原是當地人躲雨的多角涼亭，共9座，從三角亭至九角亭共42個角（42角換算成四元兩角），再加上最後的一圓形亭（音似一元），遊客都以「五元兩角」稱呼之。五元兩角往下走的步道，經雲林縣政府翻修後煥然一新，周邊茂盛的孟宗竹林，時而有霧氣，偶有藍腹鷴穿梭其中，恍若仙境，彷彿一秒來到日本京都嵐山，聽著竹濤聲浪、蟲鳴鳥叫，靜謐的環境讓身心靈都放鬆起來。

▲全台最美孟宗竹林－ 木馬古道

擁有全台最美的孟宗竹林的木馬古道，全長2.3公里，是早期運送木材的棧道，沿途漫步可欣賞到竹炭窯遺址及體驗高空竹木棧道，幸運的話走在霧裡的高空竹木棧道，就彷彿走在雲端之間，而林間步道偶有藍腹鷴出沒，在這裡，找回自己獨有的氣息，享受這份大自然的靜謐時刻。

領航員：張麗善（雲林縣長）草嶺森林療癒基地這座雲林後花園配合林務局政策下，軟硬體設施漸漸完善，將成為「國家級森林療癒基地」！在這之前，搶先來草嶺體驗森林療癒的魅力吧！ 圖／雲林縣政府提供)

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